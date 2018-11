La confluencia se presenta en Santander con el objetivo del cambio: "La forma de gobernar del PP tiene que terminar"

Santander Sí Puede, Izquierda Unida, Podemos y Equo se presentarán en confluencia en las próximas elecciones municipales de 2019 con el objetivo de hacer efectivo "el cambio" en el Ayuntamiento de Santander en 2019. "La forma gobernar del PP, de espaldas a la ciudadanía desde la soberbia y la prepotencia tiene que terminar".

Así de contundentes se han mostrado este lunes sus portavoces en una rueda de prensa en la que han hecho público el acuerdo alcanzado entre estas cuatro formaciones, tal y como adelantó este medio. A partir de ahora, según han detallado, les espera un proceso de diálogo con otras fuerzas y movimientos sociales e independientes, que comenzará este jueves en una primera asamblea -a partir de las 19.30 horas, en el salón de actos de Comisiones Obreras- en la que se expondrán propuestas de nombre y logotipo para la confluencia, entre otras.

Cada partido presentará su candidatura a unas primarias abiertas a las que también podrán concurrir independientes -con un número determinado de avales o con el aval de uno de los partidos-, que probablemente tendrán lugar en febrero, y que contarán con un censo cerrado que estará formado por la militancia de las cuatro formaciones, así como por cualquier trabajador y residente de Santander. Será, por tanto, un proceso abierto en el que, además de candidato, se elegirá a toda la lista que concurrirá a los comicios.

"Recuperar Santander"

Los concejales Antonio Mantecón (Santander Sí Puede) y Miguel Saro (IU), la secretaria general de Podemos Santander, Lydia Alegría, y el representante de Equo Santander, Gabriel Moreno, han resaltado la importancia de este acuerdo y la "ilusión" que les supone haberlo alcanzado con el objetivo de "recuperar Santander para la ciudadanía", tras casi cuatro décadas de gobierno del PP con "mano de hierro".

Para los miembros de la confluencia, nos encontramos ante un "momento histórico", tal y como han remarcado. "El PP se descompone a ojos vista, intentando sujetar un gobierno municipal con respiración asistida por medio de un concejal tránsfuga, y de paso arrastran al municipio en su descenso a los infiernos".

"Hemos dado este paso, hemos trabajado durante meses para estar hoy aquí, con una única palabra en mente: responsabilidad: No podríamos mirar cara a cara a nuestras vecinas y vecinos y decirles que, de nuevo, no íbamos a ser capaces de hacer un frente común, progresista y radicalmente democrático. Que esa candidatura de unidad popular, que tanto nos reclamaban personas como nuestro querido Paco Torre, no iba a ver la luz en 2019", han manifestado.

Para los representantes de las cuatro formaciones, "Santander se merece una mejora sustancial en su forma de gobierno, que preste atención a los asuntos sociales, con un urbanismo consciente y no basado en grandes obras que poco o nada repercuten en la mejora de la vida cotidiana de sus habitantes". En definitiva, sus portavoces han defendido "una ciudad en la que no existan ciudadanos de primera y de segunda, como desde hace años nos hemos acostumbrado a ver".

Finalmente, cuestionados sobre si se han planteado proponer al PSOE formar parte del proyecto, los portavoces han asegurado que esperan contar con esta formación pero a partir de junio, no en la propia coalición electoral. No obstante, han recalcado que confían en que de la confluencia salga el próximo alcalde o alcaldesa de la capital, por lo que "habría que preguntar a los socialistas si apoyarían" al candidato de la misma.