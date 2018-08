Un grupo de 300 afectados por el 'no concierto' de David Guetta se une en una demanda colectiva contra La Campa

Dos semanas después del fracaso del concierto de David Guetta en la campa de La Magdalena, un grupo de espectadores indignados ha decidido hacer "frente común" y encarar en comunidad a la empresa organizadora del evento, la Unión Temporal de Empresas (UTE) La Campa, formada por Delfuego Booking de Heart of Gold. Con el objetivo de presentar una demanda conjunta que consiga devolverles su dinero, 300 personas van a tomar la vía judicial para que esta organización no quede libre de culpa.

La abogada María Antonia Vidal de la Peña fue una de las afectadas por la 'no celebración' del concierto, por lo que decidió crear un grupo con el resto de afectados para hacer una reclamación firme de la devolución de las entradas de forma colectiva. "A través de las redes sociales y otros medios he ido consiguiendo personas que querían sumarse al requerimiento", afirma.

Por otro lado, esta abogada santanderina reconoce que el 'peso' de una demanda colectiva es mayor. "Si vas de forma individual a un juzgado a reclamar por 50,70 u 80 euros te va a salir mucho más caro el abogado. La demanda colectiva responde a una sola demanda de un colectivo de más de 50 personas perjudicado por un mismo hecho, por lo que nosotros lo cumplimos de forma sobrada", confirma la jurista.

Reclamación y daños morales

Los pasos a seguir han sido sencillos. En primer lugar se realizó una reclamación previa a la empresa La Campa y las sociedades que la componen, y en septiembre se espera presentar la demanda colectiva ante el juzgado. Demanda que, para la abogada, tiene muchas posibilidades. "Nos defiende y protege la Ley de Consumidores y la Ley de Espectáculos del Gobierno de Cantabria, y aunque en una demanda nunca se puede asegurar al 100% que se vaya a ganar, puedo decir que lo veo muy factible", asegura Vidal de la Peña.

Respecto al pago por daños morales, María Antonia está "muy segura" de que en un caso así es perfectamente lícito pedirlo. "Este señor -David Guetta- se encontraba en Moscú, es decir, a cinco horas de vuelo de Santander. Desde la organización sabían que no iba a llegar y aun así abrieron las puertas a las 19.30 y vendieron indiscriminadamente comida y bebida sin entregar ningún tipo de ticket. Después, nos comunicaron la cancelación a las 23.45 horas cuando ellos lo sabían desde las 23.00, que fue cuando abrieron las puertas y dejaron de pedir entradas", insiste.

Los interesados que quieran unirse a la demanda colectiva todavía están a tiempo. Además, en caso de haber venido de fuera, se pueden incluir los gastos de dietas, hotel y desplazamientos, tanto de gasolina, como de avión o de autobús.

Devolución de entradas y problemas con La Campa

A pesar de que este tipo de requerimientos suelen ser lentos, la jurista considera que la empresa "tiene que responder ante nosotros", y añade que aunque La Campa haya confirmado que denunciarán a Guetta, eso "no importa". "Después de devolvernos nuestro dinero, que tomen acciones legales contra David Guetta si quieren, pero yo no puedo hacerme responsable de que eso lo tengan mal cerrado", indica.

Además, esta abogada confirma que aunque se tuviese que devolver el dinero de las 300 entradas, el enriquecimiento de la empresa continuaría siendo "espectacular". "¿Qué es la devolución de 300 entradas en relación a las 10.000 que ha vendido? Además de todo lo que se ha vendido dentro de la campa desde las 19.30 hasta las 00:45, porque no te dejaban meter nada aunque fueses celíaco. Yo he calculado que ha habido una media de gasto por persona de 40 euros entre comida y bebida", asegura.

Otro de los argumentos que la organización podría utilizar para no reembolsar el dinero de las entradas es que tres de los cuatro conciertos programados para ese día se celebraron. "En un principio las entradas se vendieron para David Guetta, con posterioridad se amplió a otros artistas invitados. La gente del colectivo compró la entrada para verle a él, no a ningún invitado. ¡Es que no sabíamos ni quién más iba a pinchar!", declara la abogada.

Por último, Vidal de la Peña descarta, tanto por su parte como por la del colectivo al que representa, que se pueda solucionar con un cambio de fecha o con una denuncia por parte de La Campa a Guetta. "Hemos sido perjudicados por esta empresa. Entiendo que ellos tengan que ir contra el DJ y le denuncien a él, pero yo tengo que ir contra ellos por ser quienes me han vendido la entrada de un concierto que no se ha celebrado", concluye.