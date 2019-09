Un FesTVal con una alfombra naranja cada vez más internacional acerca a Vitoria los principales estrenos

Los mejores estrenos de la televisión desembarcan un septiembre más en Vitoria, con la undécima edición del FesTVal. Del 2 al 8, desfilarán por la alfombra naranja los protagonistas de las nuevas series de la parrilla televisiva, como 'En el corredor de la muerte' o 'No te puedes esconder', cuyos primeros episodios se emitirán en la capital alavesa. El festival sigue dando pasos en busca de una mayor internacionalización con los 'fichajes' de Netflix y Telemundo International Studios, pero a la par lamenta la ausencia de Mediaset desde hace varios años.

Uno de los estrenos estrella es 'En el corredor de la muerte', una serie de cuatro capítulos de Movistar+ basada en el libro de Nacho Carretero. Narra la historia de Pablo Ibar, el español que lleva veinticinco años encarcelado en Florida acusado de un triple asesinato. El equipo ya trabajó con Carretero en la adaptación de 'Fariña'. "Es una historia que nos caló a todos. Evidencia que, en muchas ocasiones, el sistema judicial no termina de funcionar bien", explicaba a la Cadena Ser Miguel Ángel Silvestre, que desempeña el papel protagonista en la serie. Se enteraron de que el jurado había determinado la culpabilidad del preso cuando se encontraban rodando la serie. "Fue algo muy fuerte —recuerda—, porque todo el equipo creía en su inocencia. Intentamos acercarnos con veracidad a un personaje que está sufriendo mucho. Como el mismo Pablo dice, no es un ángel, pero no ha matado a nadie".

Netflix aterriza en Vitoria para recibir un premio con 'Élite' y estrenar nuevos episodios de esta serie y también de 'La Casa de las Flores', la comedia de humor negro mexicana. Entre los nuevos 'fichajes' internacionales del festival también se encuentra 'No te puedes esconder', de Telemundo, con un plantel que incluye, entre otros, a Blanca Soto, Eduardo Noriega, Iván Sánchez y Maribel Verdú. Joseba Fiestras, director del evento, se muestra contento con la llegada de estas plataformas: "Esta es la casa de todos. Queremos que la gente que trabaja en el sector audiovisual sepa que, en septiembre, Vitoria se convierte en su hogar".

"Lo fundamental —añade, ya con las miras puestas en el futuro—, lo que nos ha funcionado en once años de festival, es no meter presión. Ya irán llegando más plataformas. De momento, estamos sembrando, preparando el terreno para que vengan en futuras ediciones". Y no descarta que próximamente lleguen otras plataformas de contenido audiovisual bajo demanda, como HBO o Amazon Prime, porque desvela que desde la dirección ya se han entablado conversaciones con ellas.

Apuestas de la casa y muchos premios

Las televisiones públicas también contarán con su espacio en el festival. ETB llevará a cabo el preestreno de 'Restaurante sin barreras', un programa presentado por Iñaki Urrutia en el que ocho jóvenes con discapacidad se formarán durante seis semanas como integrantes de la plantilla de un restaurante. Por su parte, RTVE estrena 'Malaka', un 'thriller' policiaco rodado en Málaga y protagonizado por Salva Reina, Maggie Civantos y Vicente Romero.

El telón de esta edición lo bajará una gala de clausura repleta de premios, tanto a profesionales del mundo de la televisión como a diferente programas. El premio Joan Ramón Mainat —nombrado así en honor al célebre periodista y productor mataronense— lo recibirán Ana Blanco, Juan y Medio, Juanra Bonet y Jon Sistiaga. A la veterana reportera de RTVE Rosa María Calaf se le concederá, por su parte, el premio Constantino Romero, mientras que la basauritarra Itziar Ituño será galardonada con el premio Aisge a la mejor interpretación por su papel de Lisboa en 'La casa de papel'. En esta gala, que conducirá Ion Aramendi, también serán premiados 'A bocados' (ETB), 'Élite' (Netflix), 'La voz' (Antena 3), 'La caza. Monteperdido' (TVE) y 'La resistencia' (#0).