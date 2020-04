Dentro de la residencia Iturbide de Mondragón: médicos con "trajes de ébola", 81 positivos y 21 fallecidos

Son muchas las residencias golpeadas por la pandemia del coronavirus. En Euskadi los fallecidos son al menos 499, según el dato ofrecido por el lehendakari, Iñigo Urkullu, en el Parlamento, ya que es una cifra que no se detiene. En Gipuzkoa, la última cifra de la Diputación habla de 153 defunciones. 21 de ellas se han producido en el centro Iturbide de Arrasate-Mondragón, una residencia pública en la que ha habido 81 casos de COVID-19 entre los internos y un número no conocido entre los trabajadores.

De las cuatro plantas del edificio, la primera se ha habilitado para los internos sanos y las otras tres se han aislado para los infectados. Disponen de un grupo de ascensores separados y no hay comunicación posible de la primera a la segunda planta. "No es un hospital pero es como si lo fuera", explican fuentes internas. Los sanitarios de Osakidetza que refuerzan a los trabajadores atienden a los pacientes con "trajes de ébola". Los ancianos están individualizados en las habitaciones. En la puerta de cada una de ellas hay un cubo con bolsa de color rojo para los desechos potencialmente contaminantes.

Ascensores sólo para las plantas con contagiados de COVID-19 en Iturbide ELDIARIONORTE.ES

El sindicato ELA denunció las "graves carencias" de este centro en cuanto a materiales para los trabajadores. A diferencia de los médicos y enfermeros, ellos visten "pantalla, mascarilla y mandil". En algunas habitaciones los sueros se instalan en las perchas del armario. "Pero en general los mayores están bien atendidos. Se les ayuda con 'tablets 'para que hagan videoconferencias con sus familias", indican estas fuentes. Desde de la Diputación de Gipuzkoa -la única que aporta datos concretos centro por centro- confirman que hasta el jueves eran 21 las personas fallecidas, que 30 permanecían en el centro convalecientes y que otras tantas habían superado ya el coronavirus.

Iturbide no es el único centro de Gipuzkoa y de Euskadi con decenas de fallecidos, ya que ha ocurrido algo similar en Sanitas o Zelaizabal de Vitoria, en Iurreamendi de Tolosa, en Berra de Donostia o en San José de Ordizia. En el mapa está el detalle centro a centro. Como contrapunto, en Gipuzkoa son más los recuperados que los casos de COVID-19 que siguen activos y hay un primer centro, Caser Hondarribia, en el que ya no quedan contagiados -si bien ha habido algunos fallecimientos a causa de la pandemia-. Éste es el resumen por territorios (Nota: la diferencia de fallecidos hasta 499 se debe a que Bizkaia no ha publicado su desglose desde el día 15):

BIZKAIA. Positivos: 1.550. Casos activos: 911 residentes y 362 trabajadores. Fallecidos: 157 (y 20 casos sospechosos). Hospitalizados: 141. Aislados: 127 (80 en Birjinetxe y 54 en Unbe, así como 3 en Santurtzi). Casos sospechosos entre los trabajadores: 205. Recuperados: 120. Centros afectados: 46 de 155.

Positivos: 1.550. Casos activos: 911 residentes y 362 trabajadores. Fallecidos: 157 (y 20 casos sospechosos). Hospitalizados: 141. Aislados: 127 (80 en Birjinetxe y 54 en Unbe, así como 3 en Santurtzi). Casos sospechosos entre los trabajadores: 205. Recuperados: 120. Centros afectados: 46 de 155. ÁLAVA. Positivos: 686 . Casos activos: 164 en la red privada, 134 en la red foral, 2 en la red municipal, 41 en la red municipal de Vitoria, 34 en centros de discapacitados, 45 trabajadores del IFBS y 6 religiosas en centros de la Diócesis. Fallecidos: 143 (132 en residencias forales y privadas, 2 en centros municipales, 5 en centros de Vitoria, 2 en un centro de discapacitados, 1 en centros de la Diócesis y 1 trabajador). Hospitalizados: 10. Recuperados: 117 (112 en residencias y 5 discapacitados). Centros afectados: Alrededor del 25%.

GIPUZKOA. Positivos: 561. Casos activos: 202 en residencias y 1 en centros de discapacitados. Fallecidos: 153 [Detalle centro a centro en el mapa]. Hospitalizados: 35. En Cruz Roja: 32. Recuperados: 205 (189 en residencias y 16 discapacitados). Centros afectados: 20 de 65 (16 residencias y 4 de discapacitados).