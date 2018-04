El Gobierno vasco y los partidos exigen "claridad" a ETA sobre su anunciado final

El Gobierno vasco y La Moncloa han mantenido una interlocución discreta en las últimas horas para analizar la situación abierta. Desde el Gobierno central, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha manifestado que ETA no se va por decisión propia. Está "derrotada operativa y policialmente por la sociedad española, por la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado y por la propia judicatura y fiscalía", ha enfatizado para recordar que no se pagará precio político alguno por bajar la persiana.

El líder del PP vasco, Alfonso Alonso, ha señalado también que triunfa el Estado de Derecho y que no se puede "borrar" el largo historial sanguinario de los terroristas. En este sentido, ha emplazado a articular un relato certero de lo ocurrido en el País Vasco porque sigue habiendo un sector político, en referencia a la izquierda abertzale, que "sigue defendiendo la historia de ETA".



Idoia Mendia, secretaria general de los socialistas vascos, ha añadido que ETA llega "tarde" y después de dejar un rastro enorme de sufrimiento. Por ello, ha asegurado que no se puede pagar ningún "precio político" por este anuncio como no se hizo en 2011 ni en 2017. Para Lander Martínez, líder de Podemos, es importante que en esta fase final las "protagonistas" sean las víctimas y no los verdugos. Ha deseado que la disolución sea "calmada y discreta" y no incluye actos grandilocuentes.