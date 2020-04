MAPA | Los fallecidos en las residencias vascas rozan los 400 al revelar Bizkaia de golpe 124 defunciones

Los fallecidos en las residencias vascas durante la pandemia son ya al menos 399 (el 41% del total) después de que Bizkaia revelara que la cifra de fallecidos en los centros del territorio se eleva ya a 157 personas, a los que se añaden otros 20 casos sospechosos. En el 'mejor' de los escenarios, son 124 defunciones desconocidas hasta la fecha -la anterior cifra era de 33- y anunciadas de golpe, ya que la Diputación de Bizkaia ha optado por no seguir la política de ofrecer datos diariamente de Álava y de Gipuzkoa y los ofrece a finales de mes o, como este jueves, durante una comparecencia extraordinaria ante las Juntas Generales del diputado general, Unai Rementeria.

Rementeria, ante las críticas de la oposición por su política de comunicación, ha negado que se oculten datos, ya que se remite el conteo regularmente tanto al Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) como a la Fiscalía."[Lo hacemos] Cada mes para no generar alarma injustificada ni dolor", ha argumentado el dirigente del PNV, que ha asegurado que la Diputación lleva ocho años ofreciendo datos de residencias, mucho antes de que se originara esta crisis. "No tenemos nada que esconder. Hemos optado por la calidad de la información y la comunicación diaria a las familias", informa Europa Press.

Bizkaia añade que "el índice de letalidad por COVID-19 entre la población de 80 a 89 años es de un 20,4% en Euskadi y en las residencias de Bizkaia es del 18,16%". Además, ha informado de que se han realizado 15.710 llamadas telefónicas a mayores que viven solos en sus domicilios para conocer su "situación y necesidades". Se les ayuda con la compra o con los medicamentos. Se ha creado una red de apoyo con 3.774 voluntarios.

Con estos nuevos datos, así queda el balance de las residencias vascas a 16 de abril a las 15.00 horas:

BIZKAIA. Positivos: 1.228 (1.071 activos: 824 residentes y 247 trabajadores). Fallecidos: 157 (y 20 casos sospechosos). Hospitalizados: 153. Aislados: 111 (63 en Birjinetxe y 48 en Unbe). Casos sospechosos entre la plantilla: 298. Recuperados o con posibilidad de alta médica: 418. Centros afectados: 39 de 155.

ÁLAVA. Positivos: 667 (497 activos: 224 en la red privada, 143 en la red foral, 8 en la red municipal, 41 en la red municipal de Vitoria y 36 en centros de discapacitados, además de 45 trabajadores). Fallecidos: 125 (118 en residencias forales y privadas, 5 en centros de Vitoria y 2 en un centro de discapacitados). Hospitalizados: 29 (25 de residencias y 4 discapacitados). Recuperados: 45 (43 en residencias y 2 discapacitados).

GIPUZKOA. Positivos: 492 (314 activos en centros de mayores y 16 totales en centros de discapacitados). Hospitalizados: 37. En Cruz Roja: 38. Fallecidos: 117. Recuperados: 45 (31 en residencias y 14 en centro de discapacitados). Centros afectados: 19 de 65 (16 residencias y 3 de discapacitados).

Por otro lado, la Diócesis de Álava ha solicitado apoyo al Ejército -en concreto a la Agrupación de Apoyo Logistico nº 61, con cuarte general en Valladolid y destacamento en Araka- para realizar labores de desinfección de tres centros que se utilizan como residencias, María Inmaculada en la calle de Angulema -centro para estudiantes con sólo dos ocupantes ahora y para ocho religiosas, seis de ellas infectadas y una grave-, San Antonio en General Loma -con 25 mayores- y el Seminario -que acoge a 21 sanitarios durante sus libranzas y a diez mayores-.

Estos centros no aparecen en el listado de residencias privadas de Álava y, por lo tanto, los positivos no figuran en la contabilidad general. Tampoco el fallecimiento que se ha producido en el Seminario, donde más personas han estado en cuarentena. Desde la Diócesis indican que por su peculiaridad, la Diputación no ha desinfectado el interior de estos recursos y que se solicitó el apoyo de las Fuerzas Armadas el pasado Viernes Santo. Este jueves se ha procedido al operativo en esas residencias. En el resto de centros alaveses, la Diputación ha realizado varias pasadas ya de la mano de los Bomberos. En estos mapas se pueden consultar todas las operaciones de limpieza.