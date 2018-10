El PP da portazo a los presupuestos vascos por el acercamiento del PNV hacia EH Bildu y a Pedro Sánchez

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha asegurado que la "colaboración" del PP con el Gobierno Vasco en la negociación presupuestaria "se va haciendo imposible", ya que el PP "no puede dar sustento ni a la política económica de Podemos, ni a la política de ruptura de EH Bildu".

"Nosotros pretendemos ser una voz que intente hacer política de manera responsable. Yo lo he hecho dos años apoyando al PNV pero ya, hasta aquí hemos llegado. No pueden utilizar el apoyo leal, sincero y responsable del PP para pactar con EH Bildu aquí y con Podemos en Madrid", ha indicado.

En una rueda de prensa celebrada en Vitoria, Alonso ha mostrado su preocupación por el acuerdo presupuestario alcanzado entre el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, y el líder de Podemos Pablo Iglesias, y por la posición del PNV en Madrid que cree que se ha convertido en el "socio fácil" de PSOE y Podemos para la aprobación del Presupuesto.

Para Alonso, este apoyo muestra una "falta de coherencia" porque estas Cuentas "van en contra de los postulados económicos que han defendido los dos últimos años", y por eso cree que tiene "falta de convicciones", ya que "no es serio" que los líderes 'jeltzales' hagan declaraciones diciendo que "les da igual que les aprueben las Cuentas el PP o EH Bildu" o que "les valga lo mismo la política económica de Rajoy que la de Pablo Iglesias".

Alonso cree que se trata de un juego "de poder y de engaño" donde "lo único que importa es el poder, confiar en que hay una mayoría en Madrid variopinta y diversa que puede estar abierta a negociar rupturas como la que ellos han planteado en Euskadi con EH Bildu".

En este sentido, ha recordado que para negociar los Presupuestos vascos, el PP ha exigido al PNV que se "retrotraiga" del acuerdo alcanzado en la Ponencia de autogobierno con la coalición abertzale , porque "no podemos dar sustento ni a la política económica de Podemos ni a la política de ruptura de EH Bildu".

Alonso cree que cuando los 'jeltzales' hablan de "ensanchar" el acuerdo en la Ponencia, "lo único que buscan es atraer a Podemos al pacto que tienen con EH Bildu".

Por ello, ha afirmado que "el PNV se ha ido con EH Bildu en Vitoria y con el PSOE y Podemos en Madrid" y ha criticado que "esas mayorías están jugando al engaño". "Hay una mayoría en la que nosotros no es que no estemos, es que es una mayoría contra nosotros que agrupa a todos", ha insistido.

El presidente de los 'populares' vascos ha advertido de que esta "alianza" del PNV con "un camino que lleva a España y al País Vasco a una situación de riesgo, viene todavía a dificultar más cualquier posibilidad de colaboración con el PP porque nosotros no podemos dar sustento a esta política que es mala para el conjunto de la sociedad".

Preguntado sobre si dan por "rotas" las negociaciones, Alonso ha rechazado que lo estén porque "no hemos iniciado una negociación". "Yo no puedo romper una cosa que no he iniciado. No vamos a hacer un paripé; las cosas son muy claras y las posiciones políticas de cada uno, también", ha defendido.