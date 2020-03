Seguridad informa de que 30 ertzainas y policías locales han dado positivo en coronavirus

La consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, ha informado este lunes de que alrededor de 30 agentes tanto de la Ertzaintza como de los cuerpos locales que operan en Euskadi han dado positivo en coronavirus. La Policía no sólo ha de hacer frente a las tareas especiales de control del estado de alarma sino, además, preparar planes de contigencia para contener la extensión del Covid-19 y que sus plantillas no queden diezmadas, ya que a diferencia de otros servicios como la Sanidad no hay posibilidad de incorporar interinos y la flexibilidad es mucho menor.

Precisamente este lunes han entrado en vigor las últimas medidas de reorganización de la Ertzaintza acordadas la semana pasada, la más visible la modificación de los turnos, que ahora serán de 12 horas, y la reasignación de tareas para priorizar servicios básicos. La previsión del Departamento de Seguridad es que esta situación se prolongue cinco semanas desde ahora, es decir, más que el calendario ya previsto de finalización del estado de alarma (11 de abril), como adelantó este periódico.

Asimismo, el Gobierno ya dado los pasos para contar con agentes veteranos -el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha respondido por carta al ofrecimiento de una asociación de policías retirados- y también con hasta 900 aspirantes que completaban estos meses su formación para acceder a la Ertzaintza (600) y a las Policías municipales (300) en la academia de Arkaute, como ha confirmado Beltrán de Heredia. "Estamos en una situación excepcional que requiere medidas excepcionales", ha indicado la consejera, que ha indicado que las primeras incorporaciones serán a lo largo de esta semana.

La titular de Seguridad ha comparecido este lunes para actualizar el balance del trabajo policial durante esta crisis del coronavirus. Este domingo se interpusieron otras 866 denuncias en Euskadi, si bien el Gobierno considera que son la "excepción que confirma la regla" del acatamiento "ejemplar" del grueso de la ciudadanía de las restricciones adoptadas. Un dato llamativo es que la delincuencia ha caído un 69% en estos días de confinamiento generalizado.