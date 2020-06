Miren Gorrotxategi, una constitucionalista apasionada por los valores de la Revolución Francesa

"Liberté, Égalité, Fraternité". Antes incluso de decir 'Egun on!', con esa declaración de principios arrancó un mitin ante apenas una veintena de personas en un frontón de Gipuzkoa Miren Gorrotxategi (Abadiño, 1967), según recuerda quien le acompañaba en aquel acto político, Rafael Sainz de Rozas. Gorrotxategi, candidata sorpresiva de Elkarrekin Podemos-IU para el 5 de abril tras ganar las primarias a la favorita, Rosa Martínez, y ahora ya más asentada en la política vasca ante el 12 de julio es una apasionada de la filosofía política detrás de la Revolución Francesa, aunque reconoce que lo que triunfó fue un modelo burgués. Y ahora aspira a darle la vuelta al mapa político vasco para poner en pie un tripartito de izquierdas que desaloje del poder al PNV.

En pleno proceso de primarias, pocos creían en las aspiraciones de Gorrotxategi. Sainz de Rozas sí, aunque defiende también la valía de Martínez. El ahora director general de Justicia del Gobierno de Navarra con el consejero de Podemos Eduardo Santos es un ex del partido morado en Euskadi y, en una comida en Pamplona, verbalizó lo que al final ocurrió. Pasados los meses, cree que la candidata "aporta la capacidad de armar un discurso impugnatorio, radical, en el sentido de que no viene a gestionar lo que hay". "El tripartito de izquierdas es buena muestra de ello", incide. Y añade su solidez "teórica": "No es casualidad que sea constitucionalista".

Constitucionalista -matiza- en el sentido más puro del término. Gorrotxategi es profesora de Derecho Constitucional. Y la Constitución no es solamente la unidad de España y el 155. "Miren es constitucionalista desde categorías jurídicas como el Estado social y democráctico de Derecho. En el sentido de las libertades civiles", explica. Gorrotxategi y Sainz de Rozas, como también el primer líder de Podemos en Euskadi, Roberto Uriarte o la actual coordinadora autonómica, Pilar Garrido, son profesores del campus de Leioa de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).

"Éramos gente vinculada con la Universidad, de Ciencias Sociales, de Ciencias Políticas, ... Ella es de Derecho Constitucional, como yo", explica Uriarte, ahora diputado en el Congreso. Y sigue: "Empezamos a coincidir en el primer círculo de Bilbao. En el Hika Ateneo, en Atxuri. Empezamos a tejer complicidades. Era la primavera de 2014, cuando se hicieron las elecciones europeas". En la Complutense nació el germen del partido y en Leioa el germen de su organización vasca.

Ese grupo asumió el control del primer Podemos con Uriarte como secretario general. El tiempo los ha encuadrado como 'pablistas' y, de hecho, Gorrotxategi se autodefine como fiel discípula de Pablo Iglesias. Pero, en 2016, los 'errejonistas' asumieron el mando. Primero con Nagua Alba y después con Lander Martínez. Su candidata en las autonómicas de 2016 fue Pili Zabala, que no cubrió las expectativas aunque ahora las encuestas -salvo el CIS- pintan peor. Pero aquel grupo siguió ejerciendo como contrapoder interno y con altavoz político en las Cortes Generales. Gorrotxategi, tras las generales de 2015-2016, ha sido senadora e incluso candidata de Pablo Iglesias a presidenta de la Cámara alta contra el PP. Obtuvo 23 votos por 144 de Pío García-Escudero. Entre elecciones, en 2019, fue brevemente diputada.

En 2020, convocadas las primarias, nadie creía en sus posibilidades más que ella misma. Y ganó a la candidata oficialista, a una Rosa Martínez que en este periódico criticó duramente su modelo y anunció que consideraba mejor candidato al de Equo, José Ramón Becerra. No sólo eso, el vuelco interno motivó que Lander Martínez y todo su equipo dimitieran en bloque. Su colega Garrido es la nueva jefa de filas autonómica y Gorrotxategi ha imprimido ya su sello a la nueva etapa del partido morado.

Esas heridas no se han cerrado todavía. “Más allá de haber ocupado escaño como senadora una legislatura y como diputada un corto período, desconozco, al margen de anécdotas aparecidas en prensa, su periplo por Madrid y el trabajo político que ha desarrollado estos años. En Euskadi parece querer ser la prolongación de las estrategias políticas de Pablo Iglesias en Madrid sin percatarse de que probablemente tenga que lidiar como oposición con un Ejecutivo compuesto por sus dos socios de Gobierno en Madrid, PNV y PSE-EE”, valora Cristina Macazaga, del equipo de Martínez y exparlamentaria.

La hermana del tenor

En los socios de coalición, en IU, han encontrado en Gorrotxategi tras esta crisis "a una persona dialogante y que escucha". "Empatiza e intenta buscar el punto de acuerdo que nos haga sentirnos cómodas a las dos. Ha sido fácil la relación desde el principio, es una persona sencilla, asequible a todo el mundo y cercana", explica la coordinadora de Ezker Anitza, Isabel Salud, que destaca sus "convicciones profundas" y el compromiso "con la igualdad y la justicia social". "Se lo cree, lo vive. No es una pose", abunda.

Miren Gorrotxategi y Roberto Uriarte EFE

Gorrotxategi es euskaldun. Dice Uriarte que su euskera es “precioso” porque combina el dialecto de su ama, del Goierri, con los rasgos durangueses. Pero, como muchos en la dictadura, no pudo ir al colegio en un modelo bilingüe. Aunque sí es de una de las primeras promociones en lengua vasca de su especialidad e imparte Derecho Constitucional en esa lengua. “Lo aprendí en casa”, explica sobre el idioma. Tiene dos hijos y es la mayor de cuatro hermanos. Uno de ellos es más famoso que ella, bromea la candidata. Se llama Andeka y es tenor. El cantante de ópera, a decir verdad, tiene uno de los currículos más extensos del panorama español.

Pero la hermana política también es melómana. Participa con amigos en coro de Durango llamado Bogoroditse y de ello es la fotografía que el equipo de la candidata ha considerado compartir para acompañar este reportaje. Precisamente allí vivió uno de los momentos curiosos que ha dejado la campaña. Mientras mitineaba con Íñigo Martínez (IU), un panel casi se les cae encima. Ella se lo tomó con humor. "Show must go on!", bromeó.

Añaden Uriarte y Sainz de Rozas sobre la biografía de Gorrotxategi que es experta en multiculturalidad con incursiones en Canadá –“habla correctamente inglés y francés”- o sobre el feminismo en el islam. “No es una política convencional. Mucha trayectoria pero no en partidos”, afirma Uriarte, que cree que ese interés por la pluralidad y la integración se debe que a que “su familia es ideológicamente muy diferente, desde la derecha carlista hasta nacionalistas”. “Le interesa la pluriculturalidad también porque tenía de todo en casa. Eso lo tiene en su ADN aunque se la caricaturice con el tripartito de izquierdas”, asegura el que fuera primera líder de Podemos en Euskadi.