Aintzane de Miguel rompe a última hora un acuerdo de absolución con la Fiscalía para no incriminar a su hermano

A vueltas con la figura de la contable desde 2010

La petición por parte de la defensa de Aintzane de Miguel de anular las pruebas entregadas en 2010 por la contable de Kataia Consulting ya fue largamente discutida durante la investigación, especialmente antes de la declaración como imputada de la hermana del principal acusado, algo que se produjo en 2011. Ante un recurso del letrado Ibon Gaínza, el juez instructor del 'caso De Miguel', Roberto Ramos, emitió un auto desestimando esa petición y condenando en costas a los recurrentes. Ramos hizo constar que Aintzane de Miguel entregó "voluntariamente" todo el material -firmó un documento en este sentido- y que en ningún caso su imputación vino por ello. El magistrado recuerda que la contable fue citada después de que en julio de 2011 la Ertzaintza entregara un informe desgranando el funcionamiento de las empresas que controlaba Alfredo de Miguel. Sobre su condición de testigo o acusada, Ramos subrayó que cuando fue citada por vez primera no había prueba alguna de su participación en los hechos, ya que no aparecía en la denuncia inicial de la empresaria Ainhoa Alberdi. De hecho, quien primero la menciona como contable es su hermano Alfredo tras ser detenido. Ramos indicó, en todo caso, que una vez imputada tenía todos los derechos constitucionales a no contestar o colaborar y que, en ese caso, ello primaría respecto a su primera declaración.