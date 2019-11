El nuevo modelo de oposiciones en Osakidetza se estrena con un 90% de aprobados

Una de las características de las oposiciones médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) llevadas a cabo en la primavera de 2018 es que, en numerosos casos, eran exámenes de un nivel elevado y que arrojaban un resultado general pobre, con muchos suspensos. A la par, sobresalían opositores con notas muy altas, muchos de ellos próximas al 10 o directamente perfectas. En algunas ocasiones era un número coincidente con el de plazas ofertadas. Ello se tomó como indicio de la existencia de filtraciones y el asunto ha acabado en los tribunales y con dimisiones en el Departamento de Salud, incluida la del consejero, Jon Darpón.

Consulte aquí toda la información de 'Los papeles de Osakidetza'

Osakidetza ha hecho públicos este lunes una parte de los datos de la pequeña OPE celebrada este fin de semana, con 26 plazas que complementan las ofertadas el pasado año y que corresponden con las vacantes de 2016-2017. Según ha recordado, "estos exámenes han incluido 12 medidas de mejora acordadas con los sindicatos SATSE, Sindicato Médico y UGT". Son mayores garantías para poner coto a una práctica que algunas voces consideran sistemática y que Osakidetza nunca ha terminado de ver probada. Algunas de ellas han sido la elección de los tribunales por sorteo y también introducir el azar a la hora de componer el examen, de modo que nadie lo conociera en su integridad hasta el propio momento de la convocatoria.

¿La conclusión? Un 90% de aprobados, según la propia Osakidetza. 233 de 258 aspirantes. El pasado año, en Anestesia, la prueba teórica sólo la superaron el 50%. La nota media de este fin de semana es de 64,3 puntos sobre 100. El dato que no ha facilitado Osakidetza -antes todo el listado de notas era público- es el del número de exámenes perfectos. En las pruebas más numerosas del pasado año, las de enfermería o auxiliares, no investigadas por fraude, no hubo ningún 100 entre 57.000 exámenes, pero hubo 22 en Cardiología para otras tantas plazas.

Por otro lado, según ha informado la Cadena Ser, el sindicato ESK ampliará su denuncia ante el juzgado de Vitoria que analiza lo ocurrido el pasado año. La instructora Ana Jesús Zulueta tiene sobre su mesa indicios de fraude en 11 especialidades médicas. En tres de ellas hay ya imputados (Anestesia, Angiología y Digestivo) y las otras ocho son Cardiología, Traumatología, Cirugía Plástica, Urología, Medicina Intensiva, Urgencias, Microbiología y Cirugía Cardiovascular. El sindicato -que como LAB está personado- demanda analizar los resultados de Neurofisiología y Neurocirugía. En ambas se repite un patrón de algo que ya se ha detectado en esas 11, que las mejores notas coinciden con colegas del autor real del examen.