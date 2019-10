El Servicio Vasco de Salud decide suspender de manera "cautelar" las 11 oposiciones médicas investigadas por filtraciones

La consejera de Salud, Nekane Murga, ha anunciado este martes en el Parlamento que el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) publicará este miércoles la suspensión "cautelar" de las 11 oposiciones médicas de 2018 investigadas por la juez de Vitoria Ana Zulueta después de que la Fiscalía hallara indicios de irregularidades y filtraciones. "Se comunicará al juzgado", ha añadido Murga, quien ha indicado que la medida seguirá vigente hasta que los tribunales adopten una decisión en uno u otro sentido. Murga, al mismo tiempo, ha negado que se haga creer "que muchos [médicos especialistas] han accedido a sus puestos de manera fraudulenta" en el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza).

En tres categorías, por el momento, están imputados los autores de los exámenes teóricos y son Anestesia, Angiología y Digestivo. Las otras ocho son Cardiología, Traumatología, Cirugía Plástica, Urología, Medicina Intensiva, Urgencias, Microbiología y Cirugía Cardiovascular. Sindicatos como ESK y LAB, personados en la causa, elevan hasta 19 las especialidades bajo sospecha. En esas ocho adicionales Osakidetza no ve motivos para adoptar medidas y se procederá a la asignación de plazas con normalidad, como en el resto. Hay ya una treintena de ellas en las que se ha completado el proceso, según fuentes oficiales.

El director general de Osakidetza, Juan Diego, ha tomado la palabra para remarcar que se ha adoptado la decisión por la "preeminencia de la jurisdicción penal", que obliga a suspender el resto de actuaciones administrativas. "¿Por qué ahora? Porque en febrero no había diligencias judiciales y no sabíamos el número de categorías que se estaban investigando", ha abundado Diego.

Pero no fue en febrero la última vez que se requirió esta medida a Osakidetza. Se da la circunstancia de que el pasado 7 de mayo EH Bildu y Elkarrekin Podemos presentaron una iniciativa conjunta en la comisión de Salud para "suspender cautelarmente el proceso de resolución de la OPE de médicos especialistas hospitalarios hasta que los tribunales clarifiquen y dicten resolución judicial". La iniciativa no prosperó porque el PP no se sumó a ella, ya que los partidos del Gobierno, PNV y PSE-EE, votaron en contra y con críticas duras hacia los proponentes. El portavoz nacionalista Kerman Orbegozo, que este martes ha defendido de manera rotunda al Departamento de Salud, manifestó entonces que era una medida inadecuada. "Hay que completar los procesos cuanto antes. Hay que terminarlos", dijo Orbegozo sobre todos los procedimientos de la OPE exceptuando los tres en los que ya se había decidido repetir los exámenes total o parcialmente, Anestesia, Angiología y Cardiología. Habló entonces de "oportunismo".

Murga ha informado también en la Cámara de que hace solamente unos días una "comisión judicial" acudió a la sede central de Osakidetza para trasladar al juzgado cinco cajas "precintadas" con los exámenes "originales" de Anestesia, Angiología y Digestivo solicitados por la juez Zulueta. El sindicato LAB ha exigido que se haga lo propio con el resto de especialidades bajo sospecha. Un miembro de un tribunal llegó a declarar que las pruebas que él corrigió eran "fotocopias" entre ellas y con respecto a la plantilla de corrección, por lo que estos documentos serán un elemento determinante para demostrar la existencia de 'pucherazo'.

"Estamos colaborando con esta investigación y dando la información con transparencia", ha enfatizado Murga tras recibir duras críticas de Rebeka Ubera (EH Bildu) y Cristina Macazaga (Elkarrekin Podemos), que habían pedido la comparecencia parlamentaria precisamente para denunciar, entre otras cosas, que Osakidetza no entregó a la Fiscalía todo el material del que disponía, singularmente unas grabaciones publicadas por este periódico y que apuntan a unas irregularidades generalizadas en las oposiciones médicas. También el PP ha cuestionado algunas decisiones por boca de Laura Garrido.

Murga ha repetido varias veces que la Administración es "la primera interesada" en llegar hasta el final mientras eran los portavoces de los partidos del Gobierno, Orbegozo por el PNV y Natalia Rojo por el PSE-EE, quienes preferían poner el acento en la "presunción de inocencia" y en que no se pueden dar por hechas las irregularidades. Orbegozo, de hecho, ha dicho sobre las once especialidades aparentemente manipuladas que son muchas menos que en las que no se han detectado problemas.

Diego ha añadido que Osakidetza "no puede aportar información 'motu proprio'" a la investigación -pese a que varios particulares sí se han dirigido al juzgado y lo han hecho sobre las oposiciones de Cirugía Plástica y Digestivo- y que sólo está en su mano responder "en tiempo y forma" a los requerimientos de la instructora Zulueta. En ese sentido, él y Murga han lamentado que se haya denegado la personación de los servicios jurídicos del Servicio Vasco de Salud de manera definitiva. "Vamos a seguir colaborando con la Justicia como lo hemos hecho hasta ahora", ha enfatizado la consejera, unas palabras que han sido recibidas con ironía en la oposición.