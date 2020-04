Osakidetza anuncia que hará ahora la prueba del coronavirus a 4.147 casos sospechosos que estuvieron aislados en sus casas

El Departamento de Salud ha anunciado este jueves que, de forma paralela al estudio de seroprevalencia que realizará desde el 27 de abril a instancias del Ministerio de Sanidad a 1.200 alaveses, 1.620 guipuzcoanos y 2.040 vizcaínos (4.860 test en total), citará también a otras 4.147 "en una primera fase". Son personas que fueron considerados por Osakidetza como casos "sospechosos" de tener la COVID-19, que fueron obligados a aislarse en sus casas, pero a los que nunca se les llegó a realizar la prueba de confirmación y que nunca han constado en las estadísticas. Con uno de los denominados test rápidos, se conocerá si tienen anticuerpos, lo que probaría que han tenido contacto con el virus, llamado técnicamente Sars-Cov-2.

Es la primera vez que Osakidetza ofrece una aproximación a la 'cifra negra' de posibles casos que se suman a los 13.436 conocidos oficialmente hasta las 20.00 horas de este miércoles. Todos ellos mostraron síntomas claros de problemas respiratorios y en la zona más castigada, en Vitoria, se les llegó a prometer hasta en tres ocasiones que se les iba a realizar una prueba PCR que nunca llegó. El Servicio Vasco de Salud les contactará por teléfono -irónicamente se les llamará desde el teléfono 900 20 30 50 al que muchos intentaron llamar en busca de información y que siempre estaba colapasado- y les citará para una extracción sanguínea en su ambulatorio de referencia. En poco tiempo recibirán los resultados por SMS, según ha explicado la consejera de Salud, Nekane Murga, que ha resaltado la importancia de ir conociendo cuántas personas tienen "inmunidad" ante un hipotético repunte de la enfermedad.

Se da la circunstancia de que, en la misma comparecencia pública, Murga ha insistido en que Euskadi presenta una de las tasas de pruebas en relación a su población más altas "de Europa", un argumento que ha llevado al lehendakari, Iñigo Urkullu, a sugerir días atrás que Vitoria ha parecido tener más incidencia comparativa precisamente porque en otros sitios no se han hecho diagnósticos.

En medio de este plan se ha colado la polémica en torno a las pruebas PCR que ofrece un equipo científico de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), validadas por el Instituto Carlos III de Madrid y con capacidad para realizar 1.000 al día, 10.000 si se unieran al proyecto todos los laboratorios de la red vasca de ciencia. Por el momento, no se están utilizando estas capacidades y la consejera ha recalcado que su uso está avalado para una labor de investigación pero no para la actividad clínica. Y ha añadido que se regulará un posible uso con un convenio de colaboración.

Muy enojada, ha remarcado que "ninguna persona de este país se ha quedado sin test cuando le ha hecho falta porque no hubiera un laboratorio que lo hiciera". "Ha podido ser porque quizás en ese momento nos faltaba el hisopo. A nosotros y a todo el mundo. O porque había menos hisopos de los que nos gustaría. Ha podido ser porque no había EPI [equipos de protección individual] para ir casa por casa en un momento en el que ingresaban en nuestros hospitales 500 personas al día. Ha podido ser porque nos hemos centrado en que nuestros profesionales asistieran a las 240 ó 250 personas que estaban en nuestras Urgencias o en nuestras UCI. Hemos tenido que hacer un trabajo ímprobo. Y los laboratorios también, con un número de muestras muy elevado durante todo el proceso, superior a la mayoría de los países de Europa. Nadie se ha quedado sin un test por este motivo. Ha podido haber otros. Pero nunca por este motivo".

Y ha seguido: "La realización de un test no es una persona con una máquina metiendo una muestra. Es mucho más. Hace falta un profesional sanitario que vea que es necesaria, que la indique y que luego la interprete. Que vaya y tome una muestra con una EPI, con seguridad. Que se meta en una historia clínica, que haya una trazabilidad del dato. Que haya protección de los datos de salud".

Sin datos sobre los contratos de test

En paralelo a las PCR, Osakidetza tiene ya hecha una "reserva" de test rápidos o serológicos con proveedores privados, como ha publicado este periódico. A preguntas de los periodistas, Murga ha vuelto a no concretar con qué proveedores se tiene hecha esa reserva, cuántas unidades se quieren adquirir y a qué coste. Se ha limitado a explicar que el mercado es cambiante y que buscan un producto que mejore el 80% de fiabilidad máxima que ofrecen ahora los 'kits' que se emplean, enviados por el Ministerio de Sanidad, hasta buscar test que lleguen al 98% y que determinen si los anticuerpos son por una enfermedad vieja o por un contagio reciente (distinción de IGM e IGG), algo no factible ahora mismo. En esta crisis, las adjudicaciones de Salud no se están publicando con normalidad en el portal de transparencia.

Precisamente este miércoles se realizaron 4.399 PCR y 3.050 test serológicos rápidos. Murga ha destacado el "bajo porcentaje" de nuevos positivos, solamente un 8%, 392. Son 44 casos nuevos en Álava, que llega a 3.368, 305 en Bizkaia (para alcanzar los 7.633) y 43 en Gipuzkoa (2.435). Menos favorable parece el repunte de fallecimientos, con 43 nuevas defunciones con COVID-19 después de que este miércoles se apuntara que era una "buena señal" la contención de los datos en las últimas jornadas. De ellas, 32 solamente en Bizkaia, por dos casos en Álava y nueve en Gipuzkoa. El total de decesos es ya de 1.167. Ahora mismo son 8.136 las personas o bien recuperados o bien, al menos, dadas de alta.

Murga ha vuelto a destacar como positiva la caída de ingresos tanto en los hospitales en general como, en particular, en la UCI. Son 63 menos (4 en UCI) en una jornada, y el total de hospitalizados se sitúa en 838 sin contar hospitalización a domicilio y las derivaciones a hoteles o a la clínica San Onofre de Vitoria (ahora de IMQ). La consejera ha admitido en público por vez primera que Álava estuvo durante "un período muy corto" en el peor de los escenarios, en el nivel 4 de 4, y que hubo que habilitar una UCI en el Alfredo Espinosa de Urduliz ante la saturación de Cruces. Eso sí, ha indicado que los peores picos en Bizkaia y en Gipuzkoa fueron "escalonados", lo que permitió movilizar recursos y que toda la red no viviera el peor momento al mismo tiempo. Ha indicado que el pico en la UCI fue de 230 personas graves pero que había margen hasta las 400 que se podían movilizar. Es una nueva cifra, ya que se llegó a decir públicamente que se podrían habilitar 550 camas e incluso 800, en palabras de Urkullu.

120 recuperados en las residencias de Bizkaia, no 418

En cuanto a la situación de las residencias vascas, el dato más llamativo es que Bizkaia ha informado en las últimas horas de una cifra de curados de 120 personas, cuando la semana pasada el diputado general, Unai Rementeria, a la vez que daba por vez primera una cifra de fallecidos que era muy elevada (157 mayores), dejó caer que los recuperados eran 418. El dato de ahora son casos confirmados con una prueba negativa mientras que el anterior era de personas en condiciones de recibir el alta médica.

Éste es el resumen del mapa territorio a territorio, aunque se trata de una información incompleta porque no existe una estadística homogénea:

ÁLAVA . Positivos: 686 (Casos activos: 205 en la red privada, 132 en la red foral, 9 en la red municipal, 41 en la red municipal de Vitoria, 35 en centros de discapacitados, 45 trabajadores del IFBS y 6 religiosas en centros de la Diócesis). Fallecidos: 140 (130 en residencias forales y privadas, 2 en centros municipales, 5 en centros de Vitoria, 2 en un centro de discapacitados y 1 en centros de la Diócesis). Hospitalizados: 25 (22 de residencias y 3 discapacitados). Recuperados: 73 (70 en residencias y 3 discapacitados). Centros afectados: Alrededor del 25%. Total plazas: 3.900 plazas (sólo Diputación).

. Positivos: 686 (Casos activos: 205 en la red privada, 132 en la red foral, 9 en la red municipal, 41 en la red municipal de Vitoria, 35 en centros de discapacitados, 45 trabajadores del IFBS y 6 religiosas en centros de la Diócesis). Fallecidos: 140 (130 en residencias forales y privadas, 2 en centros municipales, 5 en centros de Vitoria, 2 en un centro de discapacitados y 1 en centros de la Diócesis). Hospitalizados: 25 (22 de residencias y 3 discapacitados). Recuperados: 73 (70 en residencias y 3 discapacitados). Centros afectados: Alrededor del 25%. Total plazas: 3.900 plazas (sólo Diputación). BIZKAIA . Positivos: 1.550. Casos activos: 911 residentes y 362 trabajadores. Fallecidos: 157 (y 20 casos sospechosos) [a 15 de abril]. Hospitalizados: 141. Aislados: 127 (80 en Birjinetxe, 54 en Unbe y 3 en Santurtzi. Casos sospechosos entre los trabajadores: 205. Recuperados: 120. Centros afectados: 46 de 155.

. Positivos: 1.550. Casos activos: 911 residentes y 362 trabajadores. Fallecidos: 157 (y 20 casos sospechosos) [a 15 de abril]. Hospitalizados: 141. Aislados: 127 (80 en Birjinetxe, 54 en Unbe y 3 en Santurtzi. Casos sospechosos entre los trabajadores: 205. Recuperados: 120. Centros afectados: 46 de 155. GIPUZKOA. Positivos: 551. (Casos activos: 259 en residencias y 1 en centros de discapacitados). Fallecidos: 148 [Detalle centro a centro en el mapa]. Hospitalizados: 33. En Cruz Roja: 37. Recuperados: 143 (127 en residencias y 16 discapacitados). Centros afectados: 20 de 65 (16 residencias y 4 de discapacitados). Total plazas: 5.425.