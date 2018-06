Los taxistas de Bilbao esperarán a que las clientas entren en sus portales por seguridad

Los taxistas de Bilbao deberán esperar a que las clientas entren en el portal de su domicilio. Los profesionales del taxi en la capital vizcaíno ya realizaban un servicio puerta a puerta a determinadas horas o con clientes vulnerables, pero tenía un carácter voluntarista. Ahora esa actuación se regulará en el nuevo reglamento del taxi para reforzar la seguridad de las clientas. El reglamento está previsto que se apruebe a finales de este mes de junio. El objetivo es que los taxistas hagan un esfuerzo especial para minimizar el riesgo de agresiones machistas o de cualquier otro tipo, según el Ayuntamiento bilbaíno.

Esta regulación ha sido planteada por el grupo municipal de Ganemos Goazen Bilbao. "Se trata de que el taxista espere a que la clienta se introduzca en el portal para evitar riesgos a su integridad física", ha señalado su portavoz, Samir Lahdou.

Además, el nuevo reglamento también incorporará otro derecho: el de bajar del automóvil cuando los usuarios lo soliciten, siempre que ello no obstaculice el tráfico. "Aunque se trata de medidas evidentes, lo cierto es que si no aparecen en la ordenanza, la Guardia Urbana puede llamar la atención e incluso multar al colectivo de taxistas por pararse en un lugar no habilitado a tal efecto", ha precisado Lahdou, quien pretende que el taxi conserve su esencia como "servicio público cómodo y accesible".

La medida para que los taxistas ofrezcan más seguridad a las clientas se suma a la reciente decisión de que los autobuses públicos de la capital vizcaína (de la compañía Bilbobus) para que los conductores permitan a los usuarios apearse del vehículo en una parada intermedia entre las dos oficiales. Se trata de proporcionar mayor seguridad, sobre todo, a las mujeres.