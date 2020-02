Los vertederos vascos suben sus tarifas tras la catástrofe de Zaldibar

La tragedia del vertedero de Zaldibar (donde aún siguen sepultados dos trabajadores) ha puesto el foco sobre varias cuestiones: desde el (muy mejorable) modelo de gestión de residuos hasta las grietas en el control de la empresa por parte de la Administración pasando por el déficit que sufre Euskadi de instalaciones de estas características. Un déficit incrementado con el colapso del vertedero de Zaldibar, que cada año recibía una media de 500.000 toneladas de residuos. Ahora, a esas 500.000 toneladas hay que sumar otras 300.000 del reciente cierre del vertedero de Motiloa. En total, 800.000 toneladas que ya no caben en los basureros de Euskadi.

Y ese déficit ha conllevado que los vertederos que se mantienen operativos aumenten sus tarifas por gestionar los residuos. Ese aumento ha provocado inquietud en las empresas, especialmente en Bizkaia, donde se ubicaba el vertedero de Zaldibar. Se trata de un coste nuevo que no estaba previsto por las empresas que generan y posteriormente depositan los residuos. De momento, el presidente de la patronal vizcaína, Iñaki Garcinuño, ha lanzado un mensaje de tranquilidad "a la vista de que todavía no es el momento de pensar en una situación tan alarmante" como que se pueda paralizar la actividad en algunas empresas por problemas de almacenamiento de los residuos. "No será el primer coste que las empresas tienen que asumir de forma imprevista", ha rematado.

Para Garcinuño, es "normal" que ante la existencia de una menor oferta de suelo para el depósito de residuos industriales tras el derrumbe del vertedero de Zaldibar aumenten los precios. "En un mercado natural, cuando el suelo es escaso, cuando lo tienes en una alta capacidad, y cuando la previsión de que se te llene aumenta, es normal que el coste aumente".

Sobre la 'ética' de las empresas dedicadas a la gestión de residuos por incrementar los precios, el presidente de Cebek no lo juzga "bajo el punto de vista moral". "Ocurre en cualquier sector, no solo en el mundo de las basuras sino en cualquier área de nuestra actividad económica. Seguramente, para la sociedad tener un vertedero donde pode ubicar los residuos domésticos e industriales es una necesidad, pero para quien posee un vertedero y ha invertido en él sin duda ninguna ese es su negocio y de eso vive tanto la empresa como los trabajadores que trabajan en ella. Ocurre en cualquier sector, no solo en el mundo de las basuras sino en cualquier área de nuestra actividad económica".