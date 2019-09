Ciberseguridad, Industria 4.0 y startups, en el congreso Basque Industry 4.0

Los eventos de referencia de la Industria 4.0 y de la Ciberseguridad industrial en Euskadi se unen este año en el congreso “Basque Industry 4.0-The Meeting Point” organizado por el Grupo SPRI que tendrá lugar los días 20 y 21 de noviembre en el pabellón 2 del BEC. Así, los que hasta ahora han sido los puntos de encuentro Basque Industry 4.0 y Basque Cybersecurity Day, se integran y renuevan sus objetivos dando más protagonismo a la zona expositiva ante la cada vez mayor demanda de las empresas, los centros tecnológicos integrados en Basque Research & Technology Alliance (BRTA) y las startups del BIND 4.0, y mantienen su objetivo de consolidar Euskadi como referente europeo en materia de estas dos cuestiones clave de cara al futuro más inmediato, la ciberseguridad y la Industria 4.0.

Además, y siguiendo la trayectoria de los últimos años, la aceleradora de startups tecnológicas BIND 4.0 se integra en este congreso, tanto para ocupar su espacio en los stands expositivos, como para servir de escenario de los encuentros entre las startups y las industrias tecnológicas participantes en la edición 2019 del programa.

Concretamente, la zona expo crecerá hasta los 180 stands en la que estarán los centros tecnológicos del Basque Research & Technology Alliance (BRTA), las empresas punteras de la Industria 4.0 vasca y las ya citadas startups de las ediciones BIND 4.0 de este año y de la edición anterior. Los participantes en la zona expo tendrán su propio espacio para presentar a los asistentes su oferta tecnológica y de servicios, y establecer contactos para la cooperación empresarial.

“Basque Industry 4.0-The Meeting Point” llega a su sexta edición consolidado como fecha anual de reflexión sobre la Industria 4.0 por parte de los y las agentes clave en la materia: instituciones públicas, empresas, clústeres, centros tecnológicos y universidades. Se trata de un evento con importante prestigio internacional y en esta edición multiplica su efecto fuera de nuestras fronteras al incorporar el congreso sobre ciberseguridad industrial cuya primera edición tuvo lugar el pasado año gracias a la creación del Centro Vasco de Ciberseguridad (BCSC) y que supuso un éxito de participantes y ponentes internacionales en el Basque Cybersecurity Day.

Los motivos por el que se han sumado ambos eventos son en primer lugar, que la ciberseguridad es una de las cuestiones esenciales a tener en cuenta cuando se están aplicando las tecnologías digitales en la industria. Una jornada cuyo objetivo sea intercambiar conocimiento sobre Industria 4.0 debe contar con el parámetro de la seguridad en las redes dentro de su programa. Además, Euskadi se ha convertido en poco tiempo en una referencia internacional en ciberseguridad industrial gracias a la labor que está llevando a cabo el Centro Vasco de Ciberseguridad (BCSC), como aglutinador del polo de ciberseguridad empresarial vasco y como referente en Europa. Están siendo los líderes europeos en ciberseguridad quienes han focalizado a Euskadi y sus estrategias en Ciberseguridad e Industria 4.0 como una región en la que hay que estar presente.

Industria 4.0

Como se viene haciendo desde 2014, todos los que son parte de la Industria 4.0 en Euskadi debaten en este encuentro, en diferentes formatos, sobre la manera de aplicar las herramientas digitales, las tecnologías de la electrónica, la información y la comunicación para que se optimicen los procesos industriales. Son las herramientas inteligentes de soporte al diseño, desarrollo, producción, logística y gestión integrada de la fabricación.

En Basque Industry 4.0 se da una mirada al futuro de la tecnología y la investigación a través de las tecnologías del mismo nombre. Son:

- Fabricación aditiva

- Robótica colaborativa

- Sistemas ciberfísicos

- Realidad aumentada

- Cloud computing

- Bigdata

- Realidad virtual

- Ciberseguridad

Es un evento que combina diversos formatos tales como ponencias de primer nivel, presentación de casos, talleres, entrevistas, mesas redondas, exposición y zona de demostración.

El congreso se compone de varias sesiones plenarias, de sesiones paralelas, de una amplia zona de exposición dedicada a las empresas oferentes de tecnologías 4.0, de una zona de talleres y experimentación alrededor de la "gamificación" de soluciones para la industria 4.0, la ciberseguridad y de una zona de networking.

Además, el punto de encuentro Basque Industry 4.0 sigue pensando en las mejores fórmulas para compartir el conocimiento, por lo que los diferentes escenarios de su programa propiciarán la tertulia, el intercambio de opinión, la escucha activa, la cooperación empresarial y el networking.

Ciberseguridad

En esta sexta edición Basque Industry 4.0 The Meeting Point va más allá y asume nuevos retos, esos que la realidad industrial de los últimos años nos pone y que están vinculados a la seguridad de nuestra actividad. La actividad industrial, industria 4.0, la industria avanzada y la industria tecnológica y digitalizada deben ejercerse de manera segura y protegida y es por eso que el evento crece para poder ofrecer conocimiento y experiencias en materia de ciberseguridad.

Este año se incorpora al evento el Basque Cybersecurity Day, pues la Ciberseguridad es un área tecnológica más de la Industria 4.0, imprescindible y necesaria dentro del nuevo nivel de organización y control que se extiende a lo largo de toda la cadena de valor desde las especificaciones técnicas y operativas, pasando por el pedido, hasta la producción, la entrega, el soporte, el mantenimiento y el reciclaje final.

De hecho, este evento servirá de punto de encuentro para los miembros de FIRST, el foro mundial de equipos de respuesta a incidentes de ciberseguridad. El FIRST Bilbao Technical Colloquium se celebra en Basque Industry 4.0-The Meeting Point gracias a que el Centro Vasco de Ciberseguridad (BCSC) es miembro del mismo y en él se comparte información sobre vulnerabilidades, incidentes, herramientas y todo los demás problemas que afectan la operación de los equipos de respuesta y seguridad de incidentes.

La modalidad elegida por el Basque Cybersecurity Center (BCSC) para este Technical Colloquia es un formato de sesiones abiertas, lideradas por expertos en seguridad, que trabajarán temas técnicos con pequeños grupos de asistentes. La participación en estos talleres, dirigidos a Miembros del FIRST y personas con perfil técnico, está limitada a 100 asistentes. Además, tendrán lugar otros Talleres prácticos de ciberseguridad industrial en gestión de incidentes y sectores clave.

De igual forma, el clúster de ciberseguridad de Flandes, trabajando conjuntamente con el BCSC y en colaboración con la European Cybersecurity Organization (ECSO), con la red TRINITY de nodos de innovación en robótica, y con la asociación EFFRA (European Factories of the Future Research Association) han promovido la celebración en Bilbao de la Cybersecurity for Robotics 2019 Conference para hacerla coincidir con el Basque Cybersecurity Day y algunos de sus participantes serán ponentes también en el evento que organiza el Grupo SPRI.

BIND 4.0

Como se ha venido haciendo en las últimas ediciones, en Basque Industry 4.0 se presentarán los resultados correspondientes a cuatro casos de la edición 2018-2019 del programa BIND 4.0. Las presentaciones buscarán mostrar algunas realidades de colaboración entre empresas tractoras y startups a través de los proyectos de aplicación de las tecnologías habilitadoras para la Industria 4.0, a la vez que tratarán de difundir y poner en valor el programa y el modelo BIND 4.0.