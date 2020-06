Casado y Arrimadas mostrarán en un acto conjunto en Euskadi la unión de PP y Cs ante el "nacionalismo radical"

El presidente del PP, Pablo Casado, y la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, protagonizarán un acto conjunto en la campaña electoral a las elecciones autonómicas vascas del 12 de julio, aunque la fecha está sin concretar, para mostrar la unión de populares y la formación naranja ante "el nacionalismo radical" de EH Bildu, "que no condena los asesinatos" de ETA.

Casado ha realizado este anuncio, durante su visita a Petronor, en la localidad vizcaína de Muskiz, junto al candidato de PP+Cs, Carlos Iturgaiz, y ha asegurado que esta coalición es "la mejor alternativa a un Gobierno PNV-PSE", que en los últimos años "ha roto el tópico de buena gestión y honestidad".

El líder del PP e Iturgaiz han estado acompañados por el presidente de la empresa energética, Emiliano López Atxurra, en la visita realizada al complejo petroquímico.

En declaraciones posteriores a los periodistas, Pablo Casado ha recordado que tiene "una relación excelente" con Arrimadas, y ha destacado que ambos han visto "muy claro desde hace mucho tiempo" que los constitucionalistas deben mantener una alianza electoral, "sobre todo, en esas comunidades autónomas en las que sigue existiendo un nacionalismo radical".

De esta forma, se ha referido a EH Bildu, "que ni siquiera ha condenado el historial terrorista de ETA, con 850 víctimas inocentes". "Por lo tanto, creo que, en un momento en el que Bildu es un partido que, tal como dice Otegi, pone y quita gobiernos de Pedro Sánchez o da o quita Presupuestos, más que nunca tenemos que unirnos los que no queremos homologar a Bildu como un interlocutor político, hasta que no condene los asesinatos, que no es mucho pedir en una democracia occidental del siglo XXI, y que se entendería en todas partes", ha asegurado.

Pablo Casado ha anunciado que estará presente dos días de campaña en cada territorio histórico de la Comunidad Autónoma Vasca, y su expectativa es que PP+Cs sea "la alternancia" al nacionalismo, porque el PSE-EE gobierna con el PNV en el Ejecutivo vasco, Diputaciones Forales y Ayuntamientos.

A su juicio, la coalición entre populares y la formación naranja "está suscitando respaldo ciudadano y cierta evocación a la última vez" que Carlos Iturgaiz "se presentó como candidato a Lehendakari, en el que cosechó el mejor resultado histórico del PP, quedando en segundo lugar", en alusión al año 1998.

Casado ha asegurado que el PP ha sido "generoso" durante su trayectoria, y cuando Antonio Basagoiti fue el aspirante al lehendakari, facilitó la investidura del socialista Patxi López como presidente del Gobierno vasco, "sin pedir nada a cambio".

La pretensión, según ha asegurado, era "dar una alternativa a muchos años de nacionalismo". "Después de esa etapa, ha habido varias legislaturas en las que ha seguido gobernando el PNV y ahora es cuando nosotros nos presentamos como esa alternancia, ya que el PSE-EE gobierna con ellos", ha indicado.

El presidente del Partido Popular ha explicado que hoy dan inicio a la precampaña, pero ha destacado que él vendrá en seis ocasiones a partir del jueves, 26 de junio. De esta forma, el jueves estará en el pistoletazo de salida en Gipuzkoa y el domingo en Álava.

ALTERNATIVA

Pablo Casado ha rechazado que en Educación se vuelva a "debates ideológicos" porque las nuevas generaciones no van a trabajar en el futuro de ello, y ha asegurado que la mejor alternativa al Gobierno PNV y PSE-EE es la coalición PP+Cs.

A su entender, el Ejecutivo autonómico de jeltzales y socialistas "en los últimos años ha roto ese tópico de la buena gestión y de la honestidad". En este sentido, ha recordado a las familias de Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán, trabajadores del vertedero de Zaldibar que están desaparecidos bajo los escombros desde su derrumbre hace casi cuatro meses. En esta línea, ha reclamado que, "de una vez por todas, se encuentren sus cuerpos, que es lo mínimo que se puede pedir, después de lo que pasó".

Casado también se ha referido a los casos de corrupción como el de 'De Miguel' y ha exigido el esclarecimiento de investigaciones en Osakidetza. Por todo ello, ha aseverado que solo el PP+Cs es una alternativa "moderada, sensata, con experiencia de gestión municipal, a nivel autonómico y del Gobierno de la nación" al Gobierno PNV y PSE-EE, "que han sido claves para que gobierne Pedro Sánchez".

LOS EMPRESARIOS Y ETA

"Nuestro plan de futuro para el País Vasco es optar por el empleo, por la formación, por las nuevas tecnologías, por la industria y apostar por una tierra en la que, además, lamentablemente, a los empresarios les costó muy caro defender la libertad", ha subrayado.

En este sentido, ha recordado que pronto se cumplirá el 20 aniversario del asesinato por parte de ETA del presidente de la patronal en Gipuzkoa, Adegi, José María Korta (asesinado el 8 de agosto del 2000), y ha subrayado que ha sido "una cuarentena de empresarios los que pagaron con su vida el no ceder la imposición terrorista".

"Siempre la empresa en el País Vasco ha estado muy vinculada con la libertad, con la defensa de la prosperidad, frente a los totalitarios, y yo no quería acabar estas palabras sin acordarme de ellos cuando visito una empresa, en este arranque de nuestra propuesta de futuro para el País Vasco", ha concluido.

APOYOS EN CAMPAÑA

Por su parte, Carlos Iturgaiz ha precisado que, en la anterior contienda para los comicios del 5 abril, que se suspendieron por el coronavirus, estaba prevista la presencia en actos de los ex presidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy, y dependerá de sus agendas que puedan venir a esta campaña "atípica".

"Quiero dejar claro que todo PP Nacional se ha puesto a mi disposición para echar una mano a la coalición PP+Cs", ha dicho, para recordar que ha tenido actos, vía telemática, con el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, con la vicepresidenta segunda del Congreso y diputada del PP, Ana Pastor, y otros.

Además, ha recordado que mañana mantendrá un encuentro, por videoconferencia, con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y también tiene previsto otro, sin concretar, con el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. "Buscaremos las fórmulas para poder estar presentes en esta campaña tan atípica", ha insistido.