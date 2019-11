Casado rechaza la gran coalición con el PSOE que le piden Aznar, barones y dirigentes del PP: "Somos la alternativa"

No es no. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha vuelto a cerrar por completo la posibilidad a facilitar la investidura de Pedro Sánchez sea cual sea el escenario, pese a las múltiples voces del PP, incluido el expresidente del Gobierno José María Aznar, que en los últimos días han reivindicado acercar posiciones con el PSOE para que el Gobierno no dependa de Unidas Podemos y las fuerzas nacionalistas.

"El PP no puede facilitar la investidura al candidato del partido que ha protagonizado el escándalo mayor de corrupción de la historia de España", ha asegurado Casado en alusión a la sentencia de los ERE conocida el martes. El líder popular ha reiterado su postura en una rueda de prensa –la primera en la que ha aceptado preguntas desde el 10N– en Zagreb, la capital croata en la que participa en una reunión del PP Europeo.

Aunque ha recalcado que "no hay ningún pacto que ofrecer a Sánchez más que los que están en la Constitución", en referencia a los 11 pactos de Estado que Casado planteó en la campaña, el líder del PP sí ha dejado "abierta la puerta para la estabilidad y la gobernabilidad".

"El PP dejó claro que es un partido con el que se puede pactar cuestiones esenciales. Seguimos con la puerta abierta para que se negocien los presupuestos para que no se suban los impuestos, para que podamos aplicar la constitución en Catalunya o para desbloquear la negociación del pacto de Toledo. En lo que no podemos estar es en la agenda del cordón sanitario que ha vuelto a tejer Pedro Sánchez", ha remarcado.

El presidente de los populares también ha asegurado que Sánchez "no solo no ha contactado con el PP sino que no ha respondido a la llamada del PP, porque sabe lo que le iba a decir". Casado ha insistido en presentar a su partido como la principal fuerza de la oposición en España: "Somos la alternativa, sería tremendamente irresponsable privar a España de la alternativa".

El líder conservador ha concluido que "el PP es la solución y unir a la solución con el problema", en alusión a Sánchez, "sería una irresponsabilidad".

En la última semana el líder popular se ha encontrado con varios tropiezos dentro de sus propias filas que le han impedido trasladar un mensaje nítido que le permita empezar a ejercer como líder de la oposición desde ya, aunque aún no se haya formado el nuevo Gobierno.

Aznar –que el lunes pidió una "alianza de partidos constitucionalistas"–, la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo y algunos de los barones territoriales con más peso en el partido, como el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, el castellano leonés, Alfonso Fernández Mañueco, o el líder del PP vasco, Alfonso Alonso, se han mostrado públicamente en los últimos días a favor de buscar entendimientos con los socialistas para evitar un Ejecutivo de izquierdas apoyado por fuerzas nacionalistas.