Elio Cabanes, concejal valenciano que acusó a Rajoy de entregar "España a los separatistas", séptimo candidato a presidir el PP

Otro desconocido para la opinión pública, el concejal del PP de la pequeña localidad valenciana de La Font de la Figuera Elio Cabanes, será el séptimo candidato a presidir el partido según han confirmado fuentes populares. El edil, que ya ha se ha presentado en la sede nacional de la calle Génova con sus avales, logró repercusión mediática a principios de mes coincidiendo con la victoria de Pedro Sánchez en la moción de censura. Entonces cargó duramente contra la gestión realizada por Mariano Rajoy al frente del partido. Ahora quiere sucederle.

En un mensaje en Facebook que ya ha sido borrado, Cabanes acusó al expresidente del Gobierno de haber dejado España en manos de "la peor izquierda que ha existido en nuestro país". "También le ha dado España a los separatistas", aseguraba en ese texto que ya no puede visualizarse en la citada red social. Cabanes lo terminaba invitando a Rajoy "si ama a este país y tiene vergüenza" a "comprarse una cuerda y hacer lo de los samuráis, pero a la española".

A las puertas de Génova y tras presentar 147 avales, Cabanes ha asegurado que da el paso porque no le gusta “el rumbo” que ha adoptado el partido. También ha dicho que quiere impulsar ideas de “regeneración” y que se ve con posibilidades: “Si no no estaría aquí”, ha concluido.

Cabanes es el séptimo en dar el paso. Antes de él lo hacían la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, el exdirigente de Nuevas Generaciones José Luis Bayo, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, el diputado por Ávila, José Ramón García-Hernández y el exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo. Sin embargo, el aspirante que partía como favorito, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, rechazaba entrar en la batalla ante la sorpresa de los suyos.