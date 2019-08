El Gobierno ve "inviable" la nueva propuesta de Unidas Podemos para formar una coalición

El Gobierno cree que se ha "evidenciado inviable la fórmula de coalición" e invita a Unidad Podemos a explorar "otras fórmulas de gobernabilidad". Es la respuesta que ha dado el PSOE a través de un comunicado a la nueva propuesta de la formación de Pablo Iglesias, que este martes ha enviado un documento a los socialistas en el que plantea varios escenarios para formar un Ejecutivo conjunto de ambos partidos.

Este martes, Unidas Podemos ha enviado un documento de 120 páginas con varias propuestas programáticas y cuatro opciones para formar un gobierno de coalición entre ambos partidos. En el comunicado de respuesta, los socialistas dicen que las medidas propuestas por Unidas Podemos les resultan "muy próximas" y que algunas están ya en el programa del PSOE. Creen que ese documento demuestra "la cercanía existente en muchas políticas sociales que ambas formaciones queremos impulsar".

Eso sí, el PSOE destaca que la investidura falló no por el contenido, sino por "la inviabilidad de un gobierno de coalición". Sostienen que ellos defienden que haya "un único gobierno" y no "dos dentro del Consejo de Ministros; que hay diferencias importantes en cuestiones de Estado con Unidas Podemos; y que la negociación y la votación fallida ha acrecentado "gravemente la desconfianza mutua entre ambas formaciones". Es por eso que insisten en que no se puede formar un Ejecutivo integrado por ambos partidos.

En la propuesta enviada este martes, el partido de Pablo Iglesias plantea cuatro posibilidades de Gobierno al PSOE. En todas se incluye una vicepresidencia y tres ministerios.

Propuesta 1: vicepresidencia de Derechos Sociales e Igualdad; Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social; Ministerio de Sanidad y Consumo; y Ministerio de Vivienda y Economía Social.

Propuesta 2: vicepresidencia de Derechos Sociales e Igualdad; Ministerio de Transición Ecológica; Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades; y Ministerio de Vivienda y Economía Social.

Propuesta 3: vicepresidencia de Derechos Sociales e Igualdad; Ministerio de Transición Ecológica; Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades; y Ministerio de Agricultura, Pesca y España Vaciada.

Propuesta 4: vicepresidencia de Derechos Sociales e Igualdad; Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social; Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades; y Ministerio de Cultura.

"Este Gobierno de coalición puede llegar a ser un referente en toda Europa que demuestre que una salida social y democrática a la crisis económica es posible. Nos proponemos trabajar duramente para construir una nueva Europa que ponga a las personas y sus derechos en el centro", afirman en Unidas Podemos.

El documento enviado por Iglesias a Sánchez para "retomar el diálogo desde donde se dejó en el mes de julio, cuando la escasez de tiempo impidió lograr un acuerdo con el PSOE, y conformar a la mayor brevedad un Gobierno de coalición como ya existe en muchos otros países europeos y también en nuestro país a nivel municipal y autonómico" también incluye una serie de propuestas programáticas, "basadas en la segunda versión del documento España Avanza que el PSOE hizo público el pasado mes de julio y en el Acuerdo Presupuestario para 2019 que Unidas Podemos y el PSOE ya firmaron el pasado otoño".