El PP anuncia que llevará ante los tribunales al tesorero de Ciudadanos "por mentir" ante la comisión de investigación del Senado

La comparecencia del secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, en la comisión de financiación de los partidos políticos abierta en el Senado ha derivado este miércoles en un agrio enfrentamiento con el senador del PP, Luis Aznar, que esperaba al número dos de Rivera con toda su artillería preparada. Ambos parlamentarios se han cruzado duras acusaciones de falta de transparencia en sus cuentas, de financiarse ilegalmente y hasta de ser los campeones de corrupción.

Nada más comenzar la comisión el popular ha advertido a Villegas de que en cuanto acaben los trabajos de la comisión su partido llevará ante los tribunales a su tesorero, Carlos Cuadrado, por "mentir" en una comisión de investigación, algo que está penado por la ley. "Creemos que el señor Cuadrado mintió y esto es muy grave", ha señalado el popular.

El PP sostiene que Cuadrado mintió en sus dos comparecencias al negar en la comisión que tuviera asuntos judiciales abiertos en España o en el extranjero.

Pero en una información publicada por Infolibre se acreditaba que la Justicia en Brasil le "bloqueó" 400 euros de una cuenta corriente por no haber pagado a la Seguridad Social las cuotas de su sociedad Ibertex. El partido zanjó el tema señalando que era un "asunto antiguo del ámbito privado" que ya había sido solucionado.

Posteriormente, también se ha sabido por otra información del mismo periódico que el partido estuvo abonando a Cuadrado a través de una empresa interpuesta pagos por su trabajo durante cerca de medio año. Algo que también ha justificado Villegas asegurando que fue todo "legal" y se hizo durante un corto periodo de tiempo en el que el partido aún no tenía "infraestructura suficiente" y "externalizaban" algunos servicios.

"No es agradable pero no podemos permitir que su tesorero mienta con el mayor de los descaros como lo ha hecho aquí", ha recalcado Aznar, mientras reprochaba a Villegas que dado que Ciudadanos presume de ser tan exigentes con los demás "no entendemos como no le han cesado ya".

Villegas ha defendido a su tesorero y ha afirmado que "no mintió, como se puede comprobar si se revisa el vídeo", "quien diga lo contrario es el que falta a la verdad", ha insistido el secretario general de Cs.

Tensión sobre el uso de las subvenciones a los grupos

Pero la mayor tensión ha llegado a cuenta del uso de las subvenciones que cobran los grupos municipales y parlamentarios y que Ciudadanos ha utilizado irregularmente para pagar sueldos a algunos cargos y también para sufragar gastos de campaña, algo que prohíbe la ley y que ha valido al partido de Rivera de la recriminación del Tribunal de Cuentas. Unos extremos que ha negado también Villegas.

El senador del PP ha continuado acusando a Villegas de controlar esas subvenciones desde una cuenta central del partido en la que figuran como "titulares" -"apoderados", según ha matizado Villegas- él y Cuadrado, y de las que "devuelven un 70% a los grupos y se quedan con el 30%. Esa es la realidad", ha apostillado Aznar.

"Palabras, palabras, palabras pero la realidad es que ni un solo duro se ha traspasado a la cuenta del partido. Y además eso que dicen ya se se ha explicado al Tribunal de Cuentas", ha replicado visiblemente molesto Villegas.

Sin embargo, la comisión ha escuchado cuatro audios de conversaciones entre varios cargos municipales del partido -algunos ya expulsados- certificando estos traspasos y pagos irregulares de unas cuentas a otras.

"Ustedes sigan con sus audios y con sus vídeos", ha retado el dos de Rivera a los del PP, sacando a relucir la corrupción del PP. "Si ustedes hubieran actuado como nosotros no tendrían las sentencias que tienen".

"Nunca se han destinado las subvenciones de los grupos municipales para sufragar gastos de las campañas electorales", "nunca se ha destinado esos dineros a pagar esos gastos porque la ley no lo permite", ha insistido Villegas.

"Tenemos un diez en transparencia", ha presumido Villegas. "¿Quién les da esa calificación?", le ha preguntado el senador del PP. "No lo digo yo, lo dice la Fundación Transparencia Internacional, que conste en actas", ha espetado Villegas.

"Pues si les da un 10 la Fundación yo lo pongo en cuestión y me da más garantías lo que dice el Tribunal de Cuentas, que les ha abierto un expediente sancionador", se ha jactado el senador popular .

"A ustedes en cambio les sentencia la Audiencia Nacional y les cuestiona la UCO", ha replicado Villegas. "Y les han condenado por financiación ilegal", le ha recordado también. "Ustedes no le dicen la verdad ni al médico", ha señalado Aznar, que ha avisado que llamarán a la comisión a Albert Rivera "a ver si dice la verdad".

Y así ha seguido el rifirrafe entre ambos políticos durante el resto de la comparecencia.

La tensión ha ido subiendo de tono y Villegas se ha mostrado molesto por las numerosas interrupciones que ha sufrido por parte de los senadores populares, que hablaban por lo bajito haciendo comentarios despectivos sobre las manifestaciones de Villegas. "Estas interrupciones son normales en una comisión que se han montado ustedes y en la que solo están ustedes", ha asumido el dirigente naranja.

La presidenta de la comisión, Rosa Vindel, había apostillado a los pocos minutos del inicio, al ver por los derroteros que iba ya el asunto, que la anterior comparecencia -la del ahora ministro de Fomento y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos- había trascurrido "de dulce" y que esperaba que con la de Villegas ocurriera igual. Pero ni por esas.

El rifirrafe ha proseguido entre el secretario general de Ciudadanos y el senador del PP con frases cruzadas como "ustedes creen que este es su chiringuito particular", o "tengan ustedes más respeto al Senado". "Beba, beba agua que la necesita", "gracias no hace falta que me indique, ya la bebo yo cuando quiero"....Hasta que la presidente de la comisión ha dado por finalizado el espectáculo. "Se levanta la sesión", ha decidido Vindel dejando a Villegas casi con la palabra en la boca.