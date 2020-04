Justicia asegura que el PP aplaudió el viernes las medidas frente al colapso por la COVID-19 que Casado dice que no apoya

El líder de la oposición, Pablo Casado, ha anunciado este lunes que no apoyará el Real Decreto que tiene previsto aprobar mañana el Gobierno para contrarrestar la saturación de la justicia que va a provocar la pandemia de la COVID-19. Y lo hace, según el Ministerio de Justicia, pese a que su grupo parlamentario aplaudió el contenido cuando el titular de la cartera, Juan Carlos Campo, se lo trasladó el pasado viernes "artículo por artículo". El consejero madrileño, Enrique López, había contribuido al texto activamente, añaden las mismas fuentes

Pese a ello, el líder del PP, Pablo Casado, ha adelantado esta mañana que su partido no apoyará el Real Decreto. "Una ley orgánica no se puede reformar por real decreto", ha señalado Casado en una entrevista en EsRadio. "Lo que quiera negociar el PSOE que lo traiga al congreso, no queremos negociaciones paralelas ni mesas extraparlamentarias", ha zanjado el líder del PP.

El texto del Real Decreto, al que ha tenido acceso eldiario.es, es un compendio de medidas para agilizar la Justicia y evitar su colapso cuando se levante el estado de alarma. "Es una medida para los próximos tres meses", dicen las mismas fuentes en contraposición a la reforma encubierta que denuncia Casado.

El Real Decreto incluye, por ejemplo, declarar “hábiles para todas las actuaciones judiciales los días 11 a 31 del mes de agosto”, exceptuando sábados, domingos y festivos. Precisamente, esta medida fue propuesta por el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López, al ministro Campo, según las fuentes del Ministerio.

El ministro Campo habló con los portavoces parlamentarios de “todos los grupos grandes” el pasado viernes, afirma Justicia, y les contó “artículo por artículo” el contenido del Real Decreto. “Les gustó y lo aplaudieron”, dicen las citadas fuentes acerca la reacción de todos los portavoces, incluido el interlocutor del Partido Popular.

"Pretende dar fluidez a las tuberías del Poder Judicial, esencial para el ciudadano", dicen las mismas fuentes de Justicia acerca del Real Decreto. El texto también se puso en conocimiento de el CGPJ y otras instituciones, así como a las asociaciones profesionales del mundo de la justicia.

En la misma línea se ha expresado este mediodía el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ha comparecido en el Palacio de La Moncloa. "El ministro de Justicia ha estado trabajando en consonancia (con comunidades autónomas y CGPJ). Hay un intercambio de información en todo momento", ha dicho.

Otro de los artículos del Real Decreto señala que los plazos procesales que quedaron suspendidos por el estado de alarma “volverán a computarse desde su inicio, siendo por tanto el primer día del cómputo el siguiente hábil aquél en el que deje de tener efecto la suspensión del procedimiento correspondiente”. Los juzgados se abrirán por la tarde, según otra de las medidas del Real Decreto.

El Gobierno establece como prioridad el trabajo telemático, ya sea en “actos de juicio, comparecencias, declaraciones y vistas”. El acceso del público quedará sometido a que se garanticen las medidas sanitarias y las distintas partes, desde el juez a los abogados, no tendrán que vestir la toga.