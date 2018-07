Pedro Sánchez, sobre las grabaciones a Corinna: "No vamos a aceptar ningún chantaje al Estado"

Pedro Sánchez evita pronunciarse sobre la investigación por las grabaciones a Corinna Zu Sayn Wittgenstein en las que la supuesta amante del rey emérito le confiesa al comisario José Manuel Villarejo presuntas conductas delictivas de Juan Carlos I. El comisario Villarejo ha intentado convencer este jueves al juez Diego de Egea de que fue a entrevistarse en 2015 con Corinna Zu Sayn Wittgenstein para hacer un servicio al Estado.

"No vamos a aceptar ningún chantaje al Estado", ha sido la respuesta del presidente del Gobierno en su primera rueda de prensa en España, en la que ha aceptado cuatro preguntas de los periodistas.

"El Gobierno de España no tiene ninguna duda sobre los extremos de la comparecencia del director del CNI", ha dicho sobre la comparecencia a puerta cerrada en el Congreso de Félix Sanz Roldán para dar explicaciones sobre esas grabaciones, en las que Corinna también apunta a un presunto chantaje de los servicios de inteligencia españoles.

Sánchez no ha concretado si apoya que se abra una comisión de investigación sobre el contenido de esas grabaciones, tal y como reclaman todos los grupos que le apoyaron en la moción de censura que le llevó a Moncloa. De la comparecencia del director del CNI dependía la posición del PSOE. Las palabras de Sánchez se han producido minutos después de que se publicara que Anticorrupción investiga los presuntos hechos delictivos de Juan Carlos I.

La polémica del Falcon

El presidente ha atribuido a razones de "seguridad" su viaje en el avión oficial para desplazarse a Castellón, donde mantuvo un encuentro con el presidente valenciano, Ximo Puig, e hizo una visita oficial al Ayuntamiento antes de acudir con su familia al festival de Benicassim (FIB). La primera explicación que dio sobre este tema la vicepresidenta, Carmen Calvo, que aseguró que el desplazamiento formaba parte de la "agenda cultural" del presidente.

"He preguntado después de esta falsa polémica cómo se desplaza el presidente del Gobierno", ha comenzado Sánchez en su respuesta: "Desde el año 2015 el departamento de seguridad de Moncloa recomienda que todos los transportes de la presidencia se hagan por medios aéreos". "Creo que la oposición de PP y Ciudadanos no es tanto el medio por el cual se transporta el presidente sino a quién como presidente se transporta -ha proseguido-. No lo han asumido, pero ese no es mi problema", ha zanjado el presidente, que ha pedido que acaben con las "polémicas artificiales" para centrarse en los "problemas de la ciudadanía".

Sánchez se enfrenta este viernes a dos votaciones relevantes en un momento en el que sus aliados parlamentarios, especialmente el PDeCAT, han reconocido que no se lo van a poner tan fácil como para sacar adelante la moción de censura. La primera será la elección de Rosa María Mateo como administradora única de RTVE tras el fracaso en la designación del Consejo de Administración interino de la corporación. Esa está más encarrilada ya que el PDeCAT se ha inclinado por mantener la misma línea.

Sin embargo, apenas doce horas de someterse a votación, el Gobierno no tiene atados los apoyos para sacar adelante la nueva senda de estabilidad con la que ha conseguido cinco décimas de flexibilización por parte de Bruselas. Sánchez traslada la presión al resto de formaciones: "A quellos grupos que no voten a favor estarán votando en contra de reconstruir el estado de bienestar", ha contestado el presidente, que ha enumerado la dependencia, la sanidad pública o los servicios sociales como cuestiones que podrían verse mejoradas con esa mayor capacidad financiera.

"Voluntad de elecciones en tiempo y forma en 2020"

"Apelo a la responsabilidad de todos los grupos e incluso del PP, que gobierna en algunas comunidades y ayuntamientos, y tendrá que explicar que por un interés partidario no da una mayor capacidad financiera", ha expresado sobre las dos décimas de PIB que el Gobierno pretende destinar a las autonomías (otras dos se destinarían a la Seguridad Social y otra se la quedaría la administración central). Sánchez no ha querido aventurar si logrará sortear el veto del PP en el Senado, como dijo la vicepresidenta que se está estudiando, pero ha dicho que sería "paradójico que la Cámara territorial rechace o vete una mayor capacidad de financiación de las comunidades autónomas". "A partir de ahí que cada cual asuma su responsabilidad".

Sánchez se ha mostrado determinado a presentar los Presupuestos Generales del Estado con la nueva senda o con la anterior y ha tratado de zanjar el debate sobre un posible adelanto electoral: "Estamos en un sistema democrático y elecciones habrá en tiempo y en forma en 2020. Esa es la voluntad de este Gobierno".

Acto "solemne" por el material incatutado a ETA el 1-O

Sánchez ha comparecido junto con el presidente francés, Emmanuel Macron, tras reunirse unos minutos en Moncloa. El encuentro surgió a raíz de la visita del presidente español al Elíseo el pasado 23 de junio. Macron aceptó la invitación del Gobierno español para profundizar en la relación así como en sus acuerdos en materia de migraciones y sobre la reforma del euro. Sánchez se ha sumado a los postulados de Francia y Alemania y empuja por que Macron y Angela Merkel sumen a Portugal, país al que viajan este viernes los presidentes español y francés para una cumbre sobre energía.

Uno de los anuncios que ha hecho Sánchez, además de que el Consejo de Ministras de este viernes aprobará un plan de lucha contra la explotación laboral, ha sido la celebración de una "ceremonia solemne" por todo el material incautado a ETA el próximo 1 de octubre, coincidiendo con el aniversario del referéndum ilegal en Catalunya del pasado año. Sánchez ha aprovechado la presencia de Macron para anunciarlo dado que "hoy se hace oficial la entrega" de "efectos y armas" de la banda terrorista incautados en Francia.

Sánchez ha agradecido la labor del país vecino en la lucha contra ETA: "Van a contribuir a que la Audiencia Nacional esclarezca alguno de los crímenes", ha dicho sobre los 'sellos de ETA'. "Es lo que nos une este arraigo conjunto común al estado de derecho", ha dicho Macron sobre la cooperación y solidaridad entre ambos países en la lucha contra el terrorismo, también el yihadista.