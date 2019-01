Pedro Sánchez: "Votaré en las primarias y votaré lógicamente por Pepu Hernández"

Pedro Sánchez se posiciona clara y públicamente en favor del exseleccionador de baloncesto Pepu Hernández, a quien ha convencido para aspirar a la alcaldía de Madrid bajo las siglas del PSOE. Antes de que se pronuncien los militantes, el presidente ha dejado claro su apoyo: "Votaré en las primarias y votaré lógicamente por Pepu Hernández", ha afirmado en una rueda de prensa en México junto a su homólogo Andrés Manuel López Obrador.

"Al hablar de la candidatura de Pepu Hernández se me enciende una sonrisa, le doy la bienvenida", ha expresado el secretario general del PSOE antes de "agradecerle su compromiso con la ciudad de Madrid y la confianza que ha depositado en el PSOE para poder expresar ese compromiso y poder transformar la ciudad de Madrid".

Sánchez, que fue un defensor de la "igualdad, la transparencia y la equidad" en el proceso en el que se enfrentó a Susana Díaz, ha asegurado que en las primarias del próximo 9 de marzo votará por el exseleccionador de baloncesto con quien coincidió en el Estudiantes cuando él era jugador y Hernández, entrenador de las categorías inferiores. El presidente ha asegurado que, como militante en Madrid, votará por Hernández.

Hasta ahora, el líder socialista estaba afiliado en la Agrupación Socialista de Pozuelo, donde residía antes de mudarse al Palacio de la Moncloa. El cierre del censo para los participantes en las primarias se produjo el 21 de mayo, de acuerdo a las normas aprobadas ya por el PSOE. La fecha es anterior a la moción de censura que le llevó a la presidencia. En Ferraz no aclaran si se ha cambiado de lugar de militancia.

Sánchez participará, además, en el acto de presentación de la candidatura de Hernández este domingo en el teatro de la Latina. Manolo de la Rocha, que mantiene su aspiración de encabezar la lista del PSOE al Ayuntamiento, ha pedido a la dirección del partido "neutralidad" en el proceso de primarias.

Fuentes próximas al presidente han reconocido, además, que le plantearon a Hernández la posibilidad de ser candidato directamente sin someterse a primarias, una opción que permiten los estatutos del PSOE, pero fue el propio aspirante el que pidió pasar por ese proceso interno, informa EFE.

Venezuela, protagonista en el viaje a México

El presidente ha respondido sobre la candidatura de Hernández en una rueda de prensa en México, donde se ha reunido con Andrés Manuel López Obrador. En el encuentro, Venezuela se ha llevado buena parte del protagonismo. México es uno de los pocos países de Latinoamérica que no ha reconocido la legitimidad de Juan Guaidó como presidente de Venezuela. López Obrador aboga por "un proceso de diálogo entre las partes".

Sánchez, sin embargo, está determinado a reconocer a Guiadó como presidente interino si Nicolás Maduro no convoca elecciones antes de este domingo. No obstante, no ha reiterado ese ultimátum en la rueda de prensa junto a López Obrador sino que también ha apostado por la vía del diálogo para la celebración de los comicios presidenciales.

"Lo que está haciendo el Gobierno de España es salvaguardar una posición común [de la UE] trasladar la necesidad de constituir un grupo de contacto que pueda propiciar un diálogo entre las dos partes para que se pueda celebrar un proceso de elecciones justas, libres y con todas las garantías para que el pueblo venezolano encuentre una salida", ha expresado Sánchez.

España se incorporará en calidad de observador al Grupo de Lima –contrario al régimen de Maduro y que conforman varios países latinoamericanos y Canadá–, informa EFE.

Sánchez ha aprovechado su intervención para cargar contra PP y Ciudadanos por los ataques que le están profiriendo por su posición sobre Venezuela. "Si uno mira a Europa, Merkel, Macron o yo mismo, de tres familias políticas distintas, nos hemos puesto de acuerdo", ha dicho en relación a la posición común que mantienen España, Alemania y Francia respecto a dar un plazo de ocho días a Maduro para convocar elecciones antes de reconocer a Guaidó como presidente interino para que sea él, a través de la "legitimidad" de la Asamblea Nacional, el que llame a las urnas.

"¿Por qué lo que es posible en Europa no es posible en España?", se ha preguntado: "Seamos muy conscientes del sufrimiento del pueblo venezolano", ha acabado antes de pedir a Pablo Casado y Albert Rivera que "apoyen al Gobierno" en la política exterior que considera que es "de Estado".

Sánchez evita pronunciarse sobre las elecciones

Sánchez ha evitado pronunciarse sobre la fecha de las elecciones generales después de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asegurara que si no salen adelante los Presupuestos Generales del Estado habría convocatoria a lo largo de 2019 (aunque no precisó la fecha).

El presidente no ha querido responder a si existen posibilidades de que esos comicios fueran en mayo, aunque su número dos, Adriana Lastra, deslizó en una entrevista en eldiario.es que el Gobierno seguiría adelante porque "sin presupuestos se gobierna".

"Lo que me gustaría plantearle a la oposición, me estoy refiriendo al PP y Ciudadanos no veten la entrada de estos presupuestos, que son buenos para España –ha expresado–. Si son buenos para España serán buenos para todos y cada uno de los territorios"."Me gustaría pedirle a toda la oposición que no veten los presupuestos", ha sentenciado.