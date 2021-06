Casado rechaza valorar la imputación de Cospedal en 'Kitchen' y dice que "nada" tiene que ver con su responsabilidad

Varios ciudadanos abuchean a los periodistas que preguntan por Cospedal y el PP aclara que eran ciudadanos "anónimos", no militantes

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Pablo Casado, ha rechazado este jueves valorar la imputación de la ex secretaria general de su formación, María Dolores de Cospedal, en la llamada 'Operación Kitchen', ya que, según ha alegado, no le corresponde a él "valorar cuestiones" de las que no tiene "ninguna información". Además, ha subrayado que estas cuestiones "nada" tienen que ver con su "responsabilidad" como presidente de la formación.

"Hace cuatro meses dije que no iba a volver a hablar de cuestiones que no me corresponde valorar y que nada tienen que ver con mi responsabilidad como presidente del PP, y mucho menos que tenga que ver con las preocupaciones que ahora tienen los españoles y la necesidad de soluciones como las que hoy hemos venido a aportar", ha asegurado Casado en una rueda de prensa desde el puerto de Ceuta.

Varios asistentes han abucheado a los periodistas que han preguntado al líder del PP por esa imputación y se ha podido escuchar que algunos decían 'El presidente ha venido aquí a hablar de Ceuta' o 'Ahora tenemos un presidente nuevo'. "Estoy bastante de acuerdo con estos caballeros", ha proclamado el propio Casado.

Fuentes del PP han aclarado después que se trataba de una rueda de prensa al aire libre y no un mitin o un acto al que asisten afiliados o simpatizantes del partido, por lo que esas personas eran ciudadanos "anónimos" que "se han parado espontáneamente" a escuchar a Casado y al presidente de la ciudad autónoma, Juan Vivas.

¿SE VA A ABRIR EXPEDIENTE INFORMATIVO?

El PP ha intentado esquivar este asunto desde que este miércoles se conoció que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón citará como investigados a Cospedal y a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, por su supuesta implicación en el espionaje parapolicial que se habría montado desde el Ministerio de Interior contra el ex tesorero del PP Luis Bárcenas y su familia a través de la 'Operación Kitchen'.

Nada más conocer la noticia, el PP pidió respeto a la presunción de inocencia y dijo que no había decisión sobre si tomará alguna medida contra Cospedal --que fue uno de los grandes apoyos de Casado en el congreso extraordinario que le eligió presidente del partido--, según fuentes de la formación consultada por Europa Press.

Y este jueves, al ser preguntado expresamente por esa imputación y cómo puede afectar a la imagen del PP, Casado también se ha negado a comentar públicamente este asunto recordando que hace cuatro meses ya dijo que no hablaría de asuntos que no le "corresponde" valorar y que "nada tienen que ver" con su "responsabilidad" como líder de los 'populares'. Ante sus palabras, los asistentes han brindado un aplauso al líder del Partido Popular.

CASADO DICE QUE NO TIENE "NINGUNA INFORMACIÓN" SOBRE KITCHEN

De nuevo se le ha interpelado si se va a abrir un expediente informativo a Cospedal como recogen los Estatutos y Casado ha insistido en que su "compromiso con los valores que representa el PP en su servicio público siempre han estado vinculados" a "hablar de lo que a él le corresponde valorar" y no de cuestiones de las que no tiene "ninguna información".

"Le agradezco la pregunta pero no le puedo responder nada más", ha asegurado Casado, que ha recibido de nuevo una ovación de esos mismos ciudadanos, que sin embargo han increpado a la periodista que ha formulado la pregunta sobre la ex secretaria general del Partido Popular.

EN FEBRERO DIJO QUE NO VOLVERÍA A HABLAR DE BÁRCENAS Y EL PASADO

En febrero de 2014, coincidiendo con el inicio del juicio por el presunto pago de las reformas de la sede del PP con dinero negro, Casado anunció ante el Comité Ejecutivo de su partido que dejarían la sede de 'Génova' y que no volvería a hablar de estos temas del pasado, una premisa que ha intentado cumplir estos meses.

"Desde hoy, esta dirección nacional no va a volver a dar explicaciones sobre ninguna cuestión pasada que corresponda a una acción personal que no haya sido en beneficio del partido o incluso haya podido perjudicarle", afirmó entonces, para añadir que no se lo podían permitir con el calendario judicial que se avecinaba.