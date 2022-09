El Congreso avala la entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN

El Congreso de los diputados ha avalado este jueves la entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN con 290 votos a favor, 11 en contra y 47 abstenciones, si bien el Gobierno de coalición ha votado dividido. Mientras el PSOE la ha apoyado, Unidas Podemos y el ministro de Sanidad y líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, se han abstenido.

PP, Vox, Ciudadanos, el PNV, Junts, y el PdeCAt, Coalición Canaria, el PRC, Foro Asturias y los dos diputados expulsados de UPN han votado sí junto a los socialistas. A la abstención de Unidas Podemos se han sumado ERC, Bildu, Más País y Compromís. Si bien estas últimas formaciones políticas son críticas con la OTAN, han señalado que no se puede votar en contra de las peticiones soberanas de estos dos países.

✅ El #Pleno del Congreso da su autorización a la firma de los Protocolos al Tratado del Atlántico Norte sobre la adhesión del Reino de Suecia y de la República de Finlandia. pic.twitter.com/ytsRhCTUSR — Congreso (@Congreso_Es) 15 de septiembre de 2022

En el caso de Unidas Podemos ya se había dejado claro en los últimos días que no votarían a favor de la entrada de estos dos nuevos países a la Alianza Atlántica, pero no ha sido hasta hoy cuando se ha conocido que los diputados de Izquierda Unida votarían en contra, mientras que su líder y miembro del Ejecutivo se abstendría.

Extravagancias gubernamentales

Desde la oposición se ha hecho hincapié durante el debate en esta división en el seno de la coalición. El portavoz del PP, Pablo Hispán, ha sostenido que ello demuestra que Pedro Sánchez “solo es presidente de una parte del Gobierno” y que estamos ante “un capítulo más de las extravangancias a las que nos tiene acostumbrados”.

“Son el único Gobierno de Europa en el que una mitad está a favor y la otra se manifiesta en contra y quiere que nos salgamos” de la OTAN, ha afeado, acusando a Podemos y el resto de socios parlamentarios de apoyar al PSOE solo cuando se trata de “debilitar al Estado” pero cuando es para fortalecerlo, como en este caso, solo pueden contar con el PP.

No a la equidistancia

En esta ocasión, también el PSOE ha puesto de manifiesto su malestar. Su portavoz, Sergio Gutiérrez, ha defendido que se no se puede ser “equidistante ante el sufrimiento de otros pueblos, entre agresores y agredidos, entre invasores e invadidos, entre los amenazados y los que amenazan”.

En este sentido, ha reprochado a Podemos y sus socios que se hayan aferrado al “mantra” de que de lo que se debería de hablar es de paz pero no hayan propuesto “ninguna idea sobre cómo conseguirla sin provocar la rendición del pueblo ucraniano”, a no ser que “no tengan una idea para conseguir la paz sino un eslogan, no tengan una solución sino una excusa”.

En términos muy similares se ha pronunciado el portavoz de Ciudadanos, Miguel Ángel Gutiérrez, que les ha echado en cara que quieran ir en contra de la decisión de suecos y finlandeses. “Siendo esto democráticamente cuestionable lo peor es la equidistancia y equiparación sucia y vomitiva de confundir a víctimas con verdugos”, ha lamentado, recordando que son los mismos que no condenan a los asesinos de ETA y que piden su acercamiento a las cárceles vascas.

“Que Suecia y Finlandia tomen la decisión que consideren adecuada pero no será en nuestro nombre”, ha sostenido el portavoz de Unidas Podemos, Gerardo Pisarello, tras criticar duramente a la Alianza y también a la UE, “que se fundó con el objetivo declarado de buscar la paz y está haciendo poco o nada para parar la guerra”.

También el portavoz de EH Bildu, Jon Iñarritu, ha cuestionado a la OTAN como organización y ha dicho que la guerra en Ucrania no se resuelve ni con ella ni con el envío de más armas. En este sentido, adelantó que aunque respetan la decisión de finlandeses y suecos de entrar, puesto que “son estados soberanos”, no la iban a respaldar.

Ahora, el Senado

Tras el aval del Congreso, los protocolos de adhesión de los dos países se trasladarán al Senado, para su aprobación por procedimiento de urgencia y lectura única. Una vez completado este trámite España habría ratificado la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN, como ya han hecho más de una veintena de los 30 países que integran la alianza.

La Alianza Atlántica ya provocó la primera ruptura en el Parlamento de la legislatura entre los dos socios de coalición, en febrero de 2020, cuando Podemos también optó por la abstención en la votación para la adhesión de Macedonia del Norte. En aquella ocasión también IU se abstuvo y solo el diputado del BNG, Néstor Rego, votó en contra.