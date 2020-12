Felipe VI no es Jorge VI. Ni es tartamudo, ni necesita un logopeda, ni ha de declarar ninguna guerra. Pero, como el rey de Inglaterra en 1939, tiene ante sí un discurso trascendental. Para España y para la monarquía parlamentaria. No es una intervención cualquiera. Si hay un año en el que hay que escuchar el mensaje de Navidad del monarca es este. El país está pendiente. No por saber de sus deseos para el nuevo año, ni por comprobar su aflicción por los estragos causados por la pandemia, ni por escuchar una vez más su compromiso con los principios y valores constitucionales. Lo único que interesa ya es saber si entrará o no en el fondo de la cuestión siendo este el comportamiento “perturbador” de Juan Carlos I, su antecesor en el trono, su padre… En definitiva, el hombre que envenena sus sueños y que ha arrastrado el prestigio de la institución, de España y el suyo propio por el mundo con sus negocios turbios, su obsesión por el dinero y sus comportamientos deshonestos.

