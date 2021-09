Donald Tusk alerta contra el populismo y anima a Casado a ganar las elecciones "por el bien de España": "Tú puedes"

Avisa de lo "inestable" que es hoy el panorama político europeo y de la "presión de las fuerzas radicales de izquierda y derecha"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El expresidente del Consejo Europeo y de Polonia, Donald Tusk, ha alertado este martes contra los populismos en Europa y ha animado al líder del PP, Pablo Casado, a ganar las próximas elecciones generales "por el bien" de España y de Europa. "Tú puedes hacerlo", le ha espetado.

Tusk ha participado en la segunda jornada de la Convención Nacional del PP que se celebra en Valladolid bajo el título general 'Nación y sociedad abierta', donde ha pronunciado un discurso en castellano que, según ha dicho, espera que "no sea el último".

El expresidente de Polonia ha hecho hincapié en lo "inestable" que es hoy el panorama político europeo y ha subrayado que "la presión de las fuerzas radicales de izquierda y derecha es omnipresente". Es más, ha señalado que China se está convirtiendo en "un competidor cada vez más serio de los Estados Unidos y aspira al papel de líder global", al tiempo que no faltan los que quieren "debilitar las relaciones transatlánticas".

EL POPULISMO DE IZQUIERDAS Y DE DERECHAS

Tras asegurar que hay que restaurar la confianza de los ciudadanos en la política entendida como el arte de resolver los problemas, ha alertado contra el populismo de izquierdas y de derechas, que no apuesta por construir ni por el consenso sino por "el caos" y "el conflicto". "No hay mucha diferencia entre la derecha radical en Polonia y la izquierda radical en España", ha manifestado, para añadir que "actúan de formar similar y recurren a métodos semejantes".

Tusk ha recordado que antes de abandonar su cargo al frente del Consejo Europeo habló "largo y tendido" con el Papa Francisco sobre los peligros del renovado auge del nacionalismo y del populismo. A su entender, los gobiernos populistas "son casi sin excepción corruptos hasta la médula". "Se parece a las cleptocracias del Este, en las que el Estado es quien está detrás de la corrupción", ha manifestado.

Además, el expresidente de Polonia ha señalado que el "espíritu de la época favorece" a los populismos y ha añadido que para un ciudadano de a pie "resulta cada vez más difícil distinguir la verdad de la mentira".

"VOX Y LA IZQUIERDA RADICAL"

A renglón seguido, ha asegurado que en esta época de cambios radicales, con la revolución tecnológica o la pandemia, se necesitan formaciones estableces como el PP de España y líderes como Pablo Casado.

"Habéis conseguido en estos tiempos tan difíciles para todos devolver la esperanza a los españoles de que su futuro no dependerá del resultado del enfrentamiento entre Vox y la izquierda radical y que pueden contar contigo y tu partido, con eficacia, serenidad y decencia", ha manifestado.

Tusl ha señalado que Casado es "la esperanza de la política europea" porque "no acepta las profecías del declive de occidente ni el triunfo de los extremistas". "Es la muestra de lo que significa un buen liderazgo en tiempo difíciles", ha enfatizado, para añadir que Ortega y Gasset era "demasiado pesimista".

El expresidente del Consejo Europeo ha señalado que el centro derecha europeo necesita líderes "audaces, pragmáticos, jóvenes, fuertes y con la mirada puesta en el futuro", como el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, el canciller austríaco, Sebastian Kurtz, o Pablo Casado.

PALABRAS DE ELOGIO TAMBIÉN DE TAJANI

Dicho esto, Donadl Tusk ha concluido con una petición a Casado, ya en inglés: "Pablo, please, win the elections: for the good of our party for the good of Spain, for the good of Europe. I know you. You can do it".

También el expresidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani ha tenido palabras de elogio para Pablo Casado durante su charla con el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. "Serás uno de los líderes europeos de los próximos años, porque hace falta una política europea y sin líderes no ganamos".

En su intervención Casado ha elogiado la trayectoria política de Tusk, que desde joven "se jugó su vida para defender las libertades" y dio un "ejemplo de lo que Polonia reclamaba a gritos al mundo" con la caída del telón de acero que había "sumido en la miseria a media Europa y medio mundo".

"Frente al comunismo, defendió la democracia, la libre empresa y la libertad de prensa", ha destacado, para añadir que después como líder del Partido Popular Polaco, la Plataforma Cívica, ha venido defendiendo la moderación y los principios liberales y demócratas cristianos frente a los "populismos radicales" que es lo que ahora le han hecho volver a la política nacional de su país.