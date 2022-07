Los socios aplauden el giro de Sánchez pero le piden cuidar la mayoría de investidura

PNV, EH Bildu, Más País y Compromís, los principales socios parlamentarios del Gobierno que intervinieron este miércoles en la segunda jornada del debate sobre el estado de la nación, celebran las medidas anunciadas por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en su discurso del martes. Pero todos reclaman, también, que Moncloa ponga en marcha nuevas dinámicas para mejorar la comunicación con los socios de la investidura para poder mantener la mayoría progresista en lo que queda de legislatura.

EH Bildu, a las víctimas de ETA: "El pasado no tiene remedio, pero sentimos su sufrimiento y nos comprometemos a mitigarlo"

Saber más

“Ha incumplido por enésima vez el punto primero de nuestro acuerdo de investidura, que le comprometía a 'mantener una comunicación fluida y constante con EAJ-PNV, dando a conocer con antelación suficiente los proyectos e iniciativas que el Gobierno desee impulsar'”, le reprochaba el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, al jefe del Ejecutivo.

“Probablemente ustedes piensan que la mejor reacción a una bajada en las encuestas es presentar a bombo y platillo una serie de medidas sin reparar en las consecuencias que podrían provocar en su estabilidad parlamentaria. Medidas que nos veremos abocados a tener que discutir bajo presión para no hacer descarrilar al Gobierno. Se lo diré una vez más. Solo miran ustedes a la próxima curva sin reparar en las siguientes que hay en la carretera”, le advirtió.

🔴 DIRECTO | Aitor Esteban: "Es llamativo que en este debate el foco mediático está más puesto en lo que podamos decir nosotros que Pedro Sánchez" https://t.co/KwRndTiLVf pic.twitter.com/ukWdMEpZA6 — elDiario.es (@eldiarioes) 13 de julio de 2022

En la misma línea se mostró después la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua. “Queda apenas un año de legislatura”, le dijo a Sánchez, y esperamos que sepa elegir bien qué camino tomar“. Durante su discurso en el Pleno de la Cámara Baja, Joan Baldoví, portavoz de Compromís ponía por su parte en valor los avances aplicados por el Gobierno en los últimos años pero le advirtió al Ejecutivo de que ”se pueden seguir haciendo“ más avances ”con una mayoría progresista que es la única que puede hacer avanzar a este país“. ”Queda un año, aprovéchenlo“, les dijo a PSOE y Unidas Podemos.

Lo que el Gobierno “necesita para finalizar el mandato”

Ella recordó al Ejecutivo la existencia de una “mayoría plurinacional y progresista”, en alusión al bloque de la investidura, que debe permitir que la legislatura aborde “una nueva realidad social y económica justa y equitativa, que respete y amplié los derechos de los y las trabajadoras y asegure unas condiciones de vida dignas para todas las personas”. Pero también “una nueva forma de entender y respetar la plurinacionalidad del Estado, reconociendo las diferentes realidades nacionales existentes y respetando su derecho a decidir libre y democráticamente su futuro”, así como “una aportación en clave constructiva hacia el proceso de convivencia y reconciliación” en Euskadi y Catalunya.

🔴 DIRECTO | Mertxe Aizpurua, a Sánchez: "Debe elegir por qué quiere ser recordado por la ciudadanía. Como quien amplío las libertades y el bienestar social de la mayoría o como quien mantuvo el blindaje de los beneficios de la minoría" https://t.co/KwRndTie5H pic.twitter.com/WGT4fxk2Xx — elDiario.es (@eldiarioes) 13 de julio de 2022

Minutos antes, Esteban había lanzado advertencias parecidas. Porque, a su juicio, “lo que tocaba” esta semana “era pararse a reflexionar y anunciar unos objetivos, previamente pactados con todos los grupos” que el Gobierno “necesita para finalizar el mandato”. “Ayer dio la sensación de que nos ofrecía un paquete de medidas desestructurado, como si hubiera hecho una recolección de ideas por ministerios, una suerte de improvisación a manera de aquel ‘no’ a la bajada del 5% del IVA de la electricidad que a las dos semanas era ‘sí’”, lamentó.

Es más. Esteban llegó a preguntar a Sánchez “cómo piensa llegar al Gobierno y mantener una mayoría en una próxima legislatura”. “¿O es que no le importa? Si no cuida sus relaciones parlamentarias, ¿con quién piensa alcanzar la Moncloa tras las siguientes elecciones? Porque, tal y como vaticinan las encuestas, tendrá que seguir apoyándose en las mismas formaciones que le dimos apoyo en la investidura. A no ser, claro, que lo que pretenda es acudir a una gran coalición con el PP. Si no es así, si va a tener que seguir con nosotros, ¿qué va a hacer usted para mantenernos como socios?”, se interrogó.

Si bien el portavoz del PNV ha renegado de un posible acuerdo de su partido con el PP porque “los mensajes que se envían” desde la dirección de Alberto Núñez Feijóo “son desoladores y no invitan al optimismo ni al acercamiento”, él ha querido ser claro con PSOE y Unidas Podemos. “El ‘no os lo podéis permitir, no tenéis alternativa a mí’ como argumento, insisto, es poco alentador e inteligente. Desde luego no genera ni ilusión, ni fuerza, ni adhesión. Porque, en realidad, el que ‘no puede permitírselo’ es usted. Usted no puede permitirse prescindir de los socios”, le espetó a Sánchez.

El Sánchez “de izquierdas”

Respecto a las medidas de Sánchez, ni PNV ni EH Bildu mostraron grandes reticencias, si bien fue la segunda formación la que las acogía con mayor optimismo. Aizpurua reconocía que el jefe del Ejecutivo “ha intentado imprimir un nuevo giro a la izquierda con el anuncio de sus medidas”. “Hoy podríamos pensar que tenemos aquí al Sánchez de izquierdas. Bien, ojalá sea así, porque nos alegraremos. Pero como casi siempre con este Gobierno, todo se queda a medio camino, todo es temporal y no estructural, son parches para un momento concreto sin cambios de raíz”, lamentó.

La portavoz de EH Bildu aseguró, asimismo, que “varias medidas” de las planteadas por Sánchez son las que llevan tiempo exigiendo socios de izquierdas del Gobierno, como un impuesto a la banca y a las eléctricas. “¿Es positivo que se vayan a tomar estas decisiones? Por supuesto. ¿Es suficiente? Obviamente no”, consideró, antes de reprochar a los miembros del Gobierno no haber dicho “nada de cómo controlarán que, como vienen haciendo con cada medida aprobada” que las subidas de impuestos a las eléctricas o las grandes empresas “no acaben repercutiendo en el consumidor”.

“Nos gustaría conocer los mecanismos que tiene planteados para que esto no ocurra”, insistió, antes de pedir a Sánchez que “anuncie la intervención pública de los precios para poner topes a la electricidad y los carburantes”, así como “impuestos extraordinarios permanentes sobre sus beneficios” y recuperar “la gestión pública de todas las centrales de generación privatizadas”.

El PNV se quejó de invasiones competenciales. Esteban no mostró en contra del impuesto a las grandes compañías energéticas pero consideró que “no puede hacerse de cualquier forma”, sino que “debe evitarse que no haya garantías de que de nuevo vuelva a repercutir en el usuario”. “En todo caso, deberá hacerse sobre la diferencia de beneficios pues no puede gravarse doblemente por el mismo hecho imponible. Y, sobre todo, cualquier gobernante debe saber que hay sectores del tejido económico e industrial que son muy delicados, el diálogo con los afectados es imprescindible si no quieren ponerse en riesgo inversiones público-privadas que hoy se tornan imprescindibles para transformar el modelo económico y están recogidas en el programa de recuperación y resiliencia, o para evitar tentaciones deslocalizadoras”, añadió.

Ante la inflación y la guerra de Ucrania, Esteban pedía al Gobierno más “medidas estructurales” y “medidas a medio plazo” que “deben ser no generalizadas sino selectivas, dirigidas a colectivos determinados y a término”.

El portavoz de Más País en el Congreso, Íñigo Errejón, consideró, por su parte, este miércoles que “era necesario un golpe de timón firme y decidido” por parte del Gobierno y que “había que decidir a quién se protegía primero”. “Hacía falta un golpe de timón y ayer le escuché ese golpe de timón y me alegro”, le dijo al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez. No obstante, Errejón consideraba que ese giro “tiene que llegar a la vida cotidiana y no puede ser a medias” porque “el ánimo no aguanta un golpe fallido más”.

El líder de Más País cree “necesaria” una “intervención decidida” del Estado “para que los de arriba no le trasladen los costes” de la crisis y la inflación “a los de abajo”. “Si el Estado ha estado para la pandemia, debe estar en primer lugar para lucha climática y para poder ayudar a vivir frente a la pobreza y la desigualdad. Ese es el rumbo, ese es el camino en el que nos va a encontrar”, le dijo a Sánchez. Errejón también pedía “aplicar un control de precios en sectores inflacionarios” como el energético o el de los precios del alquiler.

Duro enfrentamiento con Rufián

Sánchez, en sus turnos de réplica, ha evitado comprometerse a poner en marchas esas nuevas dinámicas que le piden los socios, y ha asegurado que en todas las relaciones políticas “cuecen habas”, para restar importancia al malestar de PNV y EH Bildu.

Los reproches llegaron, además, del agrio enfrentamiento que protagonizó el presidente del Gobierno con el portavoz de otro de sus socios parlamentarios, ERC. Gabriel Rufián cuestionó e incluso ironizó acerca del supuesto viraje a la izquierda de Sánchez. Pero lo que más enfadó al jefe del Ejecutivo fue que Rufián expusiera en la tribuna balas usadas por la gendarmería marroquí en la masacre de Melilla. “Se ha equivocado gravemente. La mera exhibición de balas en este hemiciclo es un error imperdonable”, le dijo al portavoz republicano.

“Hoy se ha levantado de izquierdas, enhorabuena”, le dijo Rufián a Sánchez nada más empezar su intervención, en referencia a las medidas que había anunciado por la mañana, como un impuesto a las energéticas y a los bancos. “Ha venido a darnos grandes titulares en pos de un futuro mejor. Yo vengo a darle datos de un presente que es mucho peor”, advirtió antes de enumerar algunas cifras, como que la gente es “3.000 euros más pobre”; que el 30% de la población ya no compra ropa; que el 96% de las limpiadoras tiene ansiedad y el 40%, depresión; o que la brecha de género es ya del 36%; hay 11 suicidios al día hoy o que 23.000 grandes multinacionales pagan menos impuestos que los autónomos, entre otras. “Este es el estado de su nación”, le dijo Rufián a Sánchez.