Críticas a los médicos franceses que propusieron ensayar la vacuna contra el coronavirus en África: "¡Los africanos no son ratas!"

"Si puedo ser provocativo, ¿no debería hacerse este estudio en África, donde no hay máscaras, ni tratamientos, ni reanimación?". Estas fueron las palabras de Jean-Paul Mira, jefe de reanimación en el Hospital Cochin de París, en una conversación mantenida en la cadena francesa LCI junto a Camille Locht, director de investigación en el Inserm, el Instituto Nacional de la Salud y la Investigación Médica.

Ambos médicos se encontraban en una intervención televisiva cuando plantearon la posibilidad de realizar en África ensayos de la vacuna contra el coronavirus. A la propuesta de Mira se sumó Locht, quien afirmó que desde la institución a la que pertenece ya estaban "en el proceso de pensar en un estudio paralelo en África". Además, Jean-Paul Mira quiso compararlo con "lo que se hace en otros lugares para algunos estudios sobre el Sida. En las prostitutas intentamos cosas porque sabemos que están muy expuestas y que no se protegen".

Las críticas no tardaron en llegar cuando el fragmento de la conversación llegó a las redes sociales, donde enseguida se viralizó, y mucho más cuando entraron a comentarlo distintas personalidades. Uno de los primeros fue Demba Ba, futbolista francés de origen senegalés que en Twitter publicó lo siguiente: “Bienvenidos a Occidente, donde los blancos se creen tan superiores que el racismo y la debilidad se vuelven comunes. Tiempo para levantarse”.

En la misma red se pronunció el ex futbolista Didier Drogba, que en un hilo afirmó con contundencia que "África no es un laboratorio de pruebas" y añadió que le "gustaría denunciar esas palabras denigrantes, falsas y, sobre todo, profundamente racistas".

It is totally inconceivable we keep on cautioning this.

Africa isn’t a testing lab.

I would like to vividly denounce those demeaning, false and most of all deeply racists words.



