Heineken retira un anuncio acusado de racista en el que una cerveza esquivaba a varios negros

La campaña de Heineken para promocionar su cerveza con menos calorías le ha salido fatal a la empresa. La cervecera ha sido acusada de racismo por un anuncio en el que una de sus bebidas esquivaba a varios negros para así llegar a manos de una mujer con rasgos asiáticos. Unas críticas que han llevado a la compañía a retirar el vídeo, como informa CNN.

El eslogan del anuncio, "Sometimes lighter is better", también forma parte de la polémica. Se trata de un juego de palabras con doble sentido para referirse a que la cerveza promocionada es más ligera que otras y, a la vez, a la mujer con piel más clara que aparece en las imágenes.

Las críticas contra el anuncio en redes como Twitter fueron numerosas. Una de las que más repercusión tuvo fue la del rapero Chance The Rapper, que cree que "algunas empresas lanzan a propósito anuncios notablemente racistas para lograr más repercusión".

I think some companies are purposely putting out noticably racist ads so they can get more views. And that shit racist/bogus so I guess I shouldn’t help by posting about it. But 😂 I gotta just say tho. The “sometimes lighter is better” Hienekin commercial is terribly racist omg