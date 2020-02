'Falange o codo': Iturgaiz vuelve al escenario de su voto fantasma por Mayor Oreja

El 20 de noviembre de 2003 Jaime Mayor Oreja no acudió a su asiento en el Parlamento vasco, pero su tarjeta electrónica activó su escaño en varias ocasiones y emitió en tres ocasiones un voto en blanco. A su lado se sentaba el, por aquel entonces presidente del PP en el País Vasco y ahora candidato de PP+Cs, Carlos Iturgaiz al que las cámaras del Parlamento que recogen los vídeos oficiales de las sesiones muestran manipulando el escaño de su mentor.

Iturgaiz se disculpó entonces por lo que calificó de "un error y una torpeza por enredar inconscientemente" y el PP vasco alegó que el parlamentario habría activado el sistema con el codo por error. Un supuesto cuánto menos difícil de imaginar si se tiene en cuenta la disposición de los botones en el escaño, que hace complicado pulsar un botón por error con un codo, sin pulsar ningún otro. En las grabaciones se apreciaba al nuevo candidato del PP manipular el escaño de Mayor Oreja, cuya tarjeta, además, fue extraída del lector cuando el primero abandonó el pleno. y extraída y vuelta a introducir varias veces durante el mismo.

Iturgaiz era el presidente del PP vasco durante la primera temporada de "Vaya Semanita", pero su mejor sketch no lo hicimos nosotros.



Inolvidable clase de anatomía para diferenciar entre la falange y el codo. pic.twitter.com/KtiX7gaRw9 — Diego San José (@diego_san_jose) February 23, 2020

"Antes a esto se le llamaba falange y ahora parece ser que, no sé por qué vergüenza, se le quiere llamar codo. Esto es falange y es con esto es con lo que el parlamentario está activando el sistema de votación", dijo el entonces presidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa, antes de que la cámara abriera un expediente a Iturgaiz por activar el voto desde el escaño de Mayor Oreja, pese a que él afirmó que "no hubo voluntad de votar". Los tres votos habían sido en blanco.

Precisamente, el Parlamento vasco consideró que hubo intencionalidad de voto fraudulento, manipulación del número de presentes en la cámara y "una usurpación de personalidad al utilizar el sistema de voto del parlamentario Mayor Oreja, contraviniendo el principio de indelegabilidad del voto". Unos hechos que suponían una vulneración grave del reglamento de la Cámara vasca y que supusieron una sanción –la máxima posible– de suspensión durante un mes de derechos y deberes de Iturgaiz como parlamentario vasco.

La sanción se aprobó por mayoría absoluta de la Cámara, con los 41 votos a favor de PNV, EA, Izquierda Unida y Sozialista Abertzaleak, los 13 en contra del PSE y la abstención del PP, que se ausentó de la sesión para no participar en lo que definieron como un "juicio sumarísimo" y una "venganza de Atutxa", que en aquel momento se encontraba procesado.

El PP llevó entonces el asunto al Tribunal Constitucional que, en 2006, denegó la solicitud de amparo justificando que, si bien era cierto que Itugaiz "no votó en sentido stricto sensu" porque no pulsó los botones de 'sí', 'no' o 'abstención', al activar la presencia de Mayor Oreja sí alteró el número de parlamentarios que fijan el umbral de la mayoría.

"Lo que en ningún caso resulta dudoso es que en ambas hipótesis el parlamentario, al pulsar el botón que no le corresponde, está suplantando la personalidad de otro parlamentario y con ello infringiendo el deber de respeto de los procesos y mecanismos de votación", llegó a declarar el Alto Tribunal.