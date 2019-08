"¿La máscara es un pasamontañas o una media?": críticas a Radio 3 por su tuit y la entrevista a 'Un Tío Blanco Hetero'

'Es otro programa Millennial', un espacio de Radio 3, ha entrevistado a Un Tío Blanco Hetero, un youtuber que critica el "feminismo pop". Esta acción ha venido cargada de polémica por parte de los seguidores de la emisora en Twitter, que han criticado tanto la entrevista como el tuit con el que la han compartido, en la que dicen que "lo que de verdad nos preocupa" es si "la máscara es un pasamontañas o una media".

El día que habléis con alguien que de verdad sepa de feminismo y no con un imbécil como ése vais a flipar. De vergüencita, Radio3. Muy mal.

En varios de sus vídeos ha criticado los postulados de la ideología feminista, con títulos como 'Ocho tópicos feministas' o 'Micromachismos'. Por eso, entre las críticas también han destacado las que se referían a que un medio público le haya dado voz.

Que a esta escoria humana le den voz en medios de extrema derecha me parece comprensible. Que se haga en la radio televisión pública me parece deleznable. Las equidistancias en lo relativo a derechos humanos no pueden existir en medios que deben mejorar la conciencia de un país.