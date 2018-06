5 claves para entender por qué triunfan los hilos de Twitter

Twitter no es igual desde la famosa historia de Manuel Bartual. Aunque en el mundo anglosajón ya venían usándose para experimentos narrativos, desde entonces los hilos de Twitter se han popularizado aún más en España. Tenemos ya hasta un concurso propio que enmarca el género en la Tuiteratura. Más allá de la sabiduría colectiva, ¿cuáles son las razones por la que ha triunfado los hilos de Twitter? Lo intentamos con cinco.

1. Porque ya no leemos…de la misma forma

En un momento en el que se vuelve a cuestionar una vez más el uso de los móviles en contextos educativos lo cierto es que ya nunca volveremos a leer ni escribir de la forma que lo hacíamos antes de Internet y de los teléfonos. La lectura está indudablemente fragmentada: se siguen leyendo periódicos, libros y revistas. Ahora además leemos emails, mensajes whatsapps o subtítulos de series. Pero es que además de leer texto, ahora también escribimos y leemos de forma multimediática: no hay más que asomarse al Instagram Stories para ver que se usa texto fijo, fotos, vídeo, gifs y distintos efectos sobre la imagen para expresarnos y compartir nuestra cotidianidad. Los hilos de Twitter forman parte de esta lectura multimedia ya que aunque puedan estar compuestos solo por texto, también incluyen la posibilidad de añadir a los tuits imágenes fijas o en movimiento. El famoso hilo de Manual Bartual incluía todos estos formatos, por ejemplo.

Ando de vacaciones desde hace un par de días, en un hotel cerca de la playa. Iba todo bien hasta que han comenzado a suceder cosas raras. pic.twitter.com/6gd7Rqs6bL — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 21 de agosto de 2017

2. Porque no tenemos tiempo

A pesar de que los hilos de Twitter se han producido por la necesidad de alargar el espacio para contar algo en Twitter, lo cierto es que lo que suele considerarse un "hilo largo" (pongamos 50 mensajes, que equivale a un máximo de 14.000 caracteres) no son más que tres páginas y media a Times New Roman a tamaño 12. En un contexto donde 'vamos todos muy liados' (que es la forma guay de decir que tenemos vidas precarias) la lectura se abre camino a través de formatos breves. ¿De qué forma podemos acceder si no en menos de 10 minutos a la experiencia de cruzar el Atlántico a bordo de un Airbus 330 entre Los Ángeles y Madrid?

Vamos a cruzar el Atlántico a bordo de un Airbus 330 y estáis invitados a venir en cabina. 11 horas para unir Los Ángeles con Madrid. Empezamos. pic.twitter.com/7xe76dD6gf — Bereikua (@Bereikua) 5 de junio de 2018

3. Porque nos gustan las series

Un hilo es un contenido seriado. Es cierto que un tuit no tiene la misma consistencia narrativa que el capítulo de una serie de treinta minutos, cuarenta y cinco o una hora. Pero lo que es seguro es un contenido seriado en el que necesitas ir saltando de una unidad a otra para ir descifrando qué nos están contando. Y es que las series son adictivas y nos encanta saber what's next…¿o si no cómo explicamos que la versión tuitera de The Night Of de Modesto García haya tenido más de 110.000 RT o haya sido referenciado en la BBC?

¡ @Policia! Acabo de resolver un crimen a través de Twitter y tenéis que tomar cartas en el asunto inmediatamente. Hace días falleció @jor_g_t (en el centro de la foto), y el caso se cerró como un suicidio, pero fue un asesinato y puedo demostrarlo. El asesino está en la foto. pic.twitter.com/AItVxWdEwF — Mr. Brightside (@plot_tuit) 2 de junio de 2018

4. Porque nos encanta que nos descubran cosas

Tanto los hilos de ficción como los de no ficción comparten una cosa: en todos se nos descubre algo. El formato seriado premia los giros, las sorpresas y las matrioshkas narrativas en las que una sorpresa antecede a la siguiente. En este genial hilo de Antonio Martínez Ron utiliza varias anécdotas familiares para explicar cómo va formándose el cerebro de los niños.

Anoche mi hijo David (5) me pidió una hamburguesa que tuviera "de ese jamón amarillo". Tardé unos segundos en comprender que se refería a una loncha de queso (!!) Y ya que hablamos de cómo flipa ver sus cerebros formándose en directo, ABRO HILO 👇🏼👇🏼👇🏼 pic.twitter.com/706NxPpb8U — Antonio Martínez Ron (@aberron) 28 de mayo de 2018

5. Porque nos gustan las historias

Sobre todas las cosas la principal razón de peso para entender porqué nos flipan los hilos es porque nos encantan las historias. El Hilo de Twitter es el Folletín actualizado a nuestro tiempo. En el fondo, lo que nos sigue conmoviendo, movilizando y agitando son historias. Las habrá buenas, malas, inverosímiles, con multimedia o sin él, en papel en pantalla, en imágenes fijas o en movimiento, en un idioma o en otro, con autoría individual o colectiva. Las historias siempre estuvieron ahí y siempre lo estarán. ¿O acaso el posgrado de un monstruo en la tierra no parece una historia emparentada con " Sin noticias de Gurb"?

Pues hoy os voy a contar la historia de cuando estuve haciendo el posgrado en la Tierra. (Los terrestres lo llaman "tierra", pero que sepáis que está todo lleno de agua. Así como inundao, como el wáter del bar Pepe. Que a Pepe lo conocí en la Tierra. Y a su bar. Y a su wc). pic.twitter.com/KPGDmJawPX — Susana Vallejo (@SusanaVallejoCh) 30 de mayo de 2018

A pesar de este éxito, hace poco más de un año algunos analistas en redes sociales estaban pronosticando la muerte de Twitter. La compra en 2012 de Instagram por parte de Facebook y el continuo declive de Snapchat fue un movimiento inteligente para acaparar al público joven. Mientras tanto, muchos usuarios veteranos de redes sociales comenzaban a mostrar su descontento por la creciente polarización e incivismo digital de una red cuya naturaleza permitía el anonimato más que otras.

Sin embargo, un año más tarde y tras el escándalo de Camdridge Analytica, la comparecencia de Mark Zuckerberg en el congreso y una serie de incidentes han devuelto a Twitter un lugar protagónico en el uso de redes sociales. Uno de esos incidentes son los Hilos de Twitter. Curiosamente esta no ha sido una estrategia de la propia compañía sino un uso que se ha ido popularizando entre los usuarios hasta terminar por convertirlo en un formato reconocible y que la herramienta facilite la creación de hilos. Y esto no es la primera vez que sucede, ya pasó con el ReTweet (RT).

El RT es como se conoce al formato de 'reenviado de tuits' que permite la herramienta. A día de hoy pueden hacerse de dos formas: Reenviar un tuit incluyendo un comentario propio (de forma que el tuit original se ve debajo de nuestro tuit y como si estuviera levemente desplazado a la derecha, tabulado o anidado). O Reenviar el tuit e incluyendo en nuestro timeline el tuit de otra persona. En su origen la herramienta no lo permitía. Fueron los usuarios de la misma quienes ante la necesidad de incluir un código que permitiera explicar que reenviaban el mensaje de otra persona, empezaron a escribir RT delante del mensaje que reenviaban. Pronto las apps y otras herramientas se dieron cuenta y comenzaron a facilitarlo. Hasta que por fin la compañía se dio cuenta y lo incluyó como parte de su naturaleza. Algo parecido ha sucedido con los hilos.

Antes del cambio de 140 caracteres a 280 (del que hoy ya nadie parece llevarse las manos a la cabeza, por cierto) ya existía el debate sobre la falta de espacio para expresarse en Twitter. La compañía trataba de centrar sus esfuerzos en las interacciones entre usuarios. Sabía que parte de su fuerza residía en intentar generar conversación y generar los famosos ' Trending Topics' (mientras tanto Facebook generaba un algoritmo que dejaba de competir con 'la actualidad de Twitter' de la que tantos y tantos medios hemos bebido).

En 2014 la herramienta comenzó a visualizar de forma encadenada las respuestas que varios usuarios se daban entre sí para poner en valor las conversaciones o simplemente los tuits individuales. Lo que no se dieron cuenta es que si una persona se contestaba así misma se visualizaría de la misma forma. Aunque se veía un poco ridículo (una especie de monólogo ególatra en el que una persona se contestaba así mismo reiteradas veces) claramente partía de la necesidad de contar historias más largas en la herramienta. Una vez más, los usuarios de Twitter habían desbordado con su creatividad el uso propuesto por la herramienta y tras la aceptación por parte de la compañía del formato, nacían 'los hilos de Twitter".

La pregunta que muchas personas ahora se hacen es…¿hasta dónde será capaz de llevar la creatividad y el ingenio narrativo el formato hilo? ¿cuál será el próximo hilo que cautivará nuestra atención? Lo veremos pronto, seguro.