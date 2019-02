Girauta protesta porque el PSOE le vincule con la conspiración del 11M que él mismo alentó

La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, ha afeado este miércoles a su homólogo en Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, que fuera un "peón negro del 11M". Es decir, que formaba parte de la asociación ultra que hace más de una década comenzó a promover teorías de la conspiración sobre la autoría del atentado. Girauta siempre ha negado haber pertenecido a los Peones Negros, aunque en su momento fue ponente en sus concentraciones y defendió su "conciencia cívica" en artículos de prensa.

Así, en declaraciones a los medios a la salida del hemiciclo, Girauta ha acusado a la diputada socialista de usar "la calumnia y la demagogia como herramientas", llegando a decir que es "algo normal porque qué le vas a pedir a Adriana Lastra".

Minutos antes, el secretario general del grupo parlamentario de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, había pedido a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, que instara a Lastra a retirar sus palabras sobre Girauta. "No ha habido ninguna calumnia, por lo tanto, no retiro nada", ha sido la repuesta de la portavoz del PSOE.

Aunque el dirigente de Ciudadanos ha negado en varias ocasiones haber formado parte de los Peones Negros. En una entrevista con este periódico en 2015, se limitó a decir que acudió "a alguna concentración suya, donde pedían la verdad sobre el 11-M". Aunque aseguró que acataba la sentencia, lamentó también que el juicio fue "insatisfactorio" porque "eso no se monta con un solo tío".

"Yo creo que ya somos amigos los que nos vemos aquí, aunque lamentablemente no somos muchos, pero somos y no van a impedir que sigamos estando", dijo en una concentración de los Peones Negros celebrada en noviembre de 2007, poco después de la publicación de la sentencia. Aunque dijo que "las sentencias se acatan", añadió: "Cada sentencia tiene un ámbito que les propio y recoge aquello que se ha juzgado, pero no aquello que no se ha juzgado".

"Hay una serie de personajes a la sombra a los que no se ha juzgado", recalcó en ese mismo acto, en el que dijo no dudar "de la honradez y capacitación de los jueces y tribunales españoles", pese a que insistió en que la sentencia había dejado algunas cuestiones fuera. No obstante, el dirigente de Ciudadanos habló de "nuevos hechos, nuevos datos y nuevas investigaciones que, si no se ponen en marcha de forma oficial, se pondrá en marcha de forma oficiosa". "A no ser que su concepto de democracia pase por impedir la investigación periodística", concluyó ante el aplauso de los asistentes y gritos de "¡Viva la Cope!" y "¡Viva España!".

Antes, en un artículo publicado por Libertad Digital en 2006, dijo que los Peones Negros eran la "plasmación de una conciencia cívica que se ha querido ocultar, borrar, difamar, ningunear". "Es aleccionador y necesario constatar quién acude. Y quién no", escribió entonces.