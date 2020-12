Illa augura una vacunación contra la COVID exitosa tras el récord de inmunizaciones entre sanitarios en la campaña de la gripe

Sanidad confía en realizar una campaña de vacunación exitosa contra la COVID a la que se acoja una mayoría de la población. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha explicado este lunes que tiene "toda la confianza en que la campaña va a tener un resultado positivo", y ha defendido, para ese tercio de ciudadanos que duda de si ponérsela, que la vacuna es segura y "salva vidas". "Tenemos una garantía europea, la regulación es de las más estrictas en vacunación, cuando la agencia europea autorice [la vacuna] querrá decir que son seguras y eficaces", ha afirmado en la presentación en rueda de prensa de la campaña publicitaria con la que el Gobierno quiere concienciar a la población de los riesgos de contagio de COVID en Navidad.

El ministro ha explicado que los datos de vacunación de la campaña de la gripe respaldan sus buenos augurios. "La vacunación de la gripe ha aumentado un 40%, especialmente entre el personal sanitario", ha informado. Precisamente esta, cómo va a actuar el personal sanitario ante la vacuna, es una de las cuestiones sobre las que hay alguna duda dado que es un colectivo reacio a vacunarse en ocasiones. Esta vez, ha explicado Illa, están respondiendo: "El personal sanitario ha alcanzando porcentajes de vacunación nunca visto, el mayor desde que hay registro. Supera el 80%. Les vamos a dar toda la información respecto a las vacunas y estamos convencidos de que responderán como lo han hecho en la gripe". El objetivo del Gobierno, ya lo dijo el presidente Pedro Sánchez, es que la mitad de la población esté vacunada para el verano. España tiene comprometida la compra de más de 73 millones de dosis de vacunas, aunque estas cubren a la mitad de gente, 36,5 millones, porque cada vacuna requiere dos dosis.

El ministro también ha presentado la campaña publicitaria con la que el Gobierno pretende concienciar de la aplicación de buenas prácticas de cara a las reuniones familiares de Navidad. La campaña, que tiene como lema “cuidarnos, el mejor regalo de esta Navidad”, muestra una familia que no puede reunirse al completo y que va cumpliendo las medidas recomendadas por las autoridades para evitar contagios: uso de mascarillas en interiores y con la familia, distancia social hasta el punto de que los abuelos cenan en otra sala, ventilación y lavado de manos.

Illa ha apelado a “extremar las medidas preventivas” para prevenir la propagación del coronavirus. “Nuestro comportamiento es en beneficio propio, pero también de las personas con las que convivimos” y el resto de la sociedad. Según lo acordado en el Consejo Interterritorial por el Gobierno y las comunidades autónomas, entre el 23 de diciembre y el 6 de enero, las comunidades estarán cerradas salvo para los supuestos justificados ya incluidos en el estado de alarma, y para visitar a "familiares y allegados". Las reuniones de los días 24, 25 y 31 de diciembre, y del 1 de enero, se ampliará el cupo a 10 personas. El toque de queda del día de Nochebuena y de Nochevieja se amplía a las 1:30, para el resto de días sigue como mucho a las 00.

El ministro ha calificado estas medidas de "muy drásticas: acordamos no movernos excepto si mi hijo estudia en otra comunidad y viene a casa por navidad". También ha eludido la polémica por las dudas respecto a lo que es un allegado: "Todo el mundo lo sabe: alguien con quien tenemos una relación afectiva importante, pero no es un familiar". Illa ha recordado en cualquier caso que "si las cosas no evolucionan de la manera que esperamos, tomaremos medidas", aunque no ha dicho cuáles serían ni cómo se va a controlar que la situación evolucione de la manera esperada más allá de que se realizarán "controles aleatorios". Pero ha añadido que más que pensar en otras posibles medidas

Además, el ministro ha afirmado que espera tomar una decisión esta semana respecto a la petición de algunas comunidades autónomas, como Madrid y Catalunya, de que se habiliten las farmacias como espacios en los que realizar tests para detectar el coronavirus. Illa ha explicado que ha solicitado unos informes que espera le lleguen a lo largo de la semana para realizar su petición.

También se ha referido a los test de autodetección la directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio, quien ha afirmado que un negativo en uno de estos test no tiene validez por sí mismo. "No son pasaporte de nada. Si dan positivo, necesitan ser refrendados con una PCR. Si se hacen un test en casa, la confirmación debe hacerse en un centro de salud y nunca ante un negativo" debe actuarse como si lo fuera en caso de que haya dudas. Illa ha insistido en el mensaje: "No nos eximen de tomar las medidas de prevención, y hay que saber interpretarlos bien", además de recordar que "los colegios de farmacéuticos" tienen preocupación con este asunto.