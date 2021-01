La tercera ola deja incidencias extremas en las grandes ciudades tras un incremento sin control de los contagios

Fuente: comunidades autónomas



* Información actualizada con los últimos datos disponibles a 19 de enero

Los contagios baten récords desde la segunda ola en toda España. Por primera vez desde el inicio de la epidemia se notifican más de 30.000 casos diarios en España. En el pico de la segunda ola no superamos los 20.000 positivos al día. Una situación epidemiológica que se traslada a los municipios: 24 grandes ciudades de más de 40.000 habitantes registran incidencias superiores a los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. Es decir, se ha contagiado de coronavirus más del 1% de la población de la ciudad en las últimas dos semanas. Unos indicadores de riesgo extremo de contagios que todavía siguen subiendo en la mayoría del territorio.

Alcoy (Alicante), La Línea (Cádiz) y Segovia lideran este récord de incidencia desde el inicio de la segunda ola en España. Los tres municipios registran más de 2.000 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, cifras inéditas en las grandes ciudades desde el final del verano, según el análisis realizado por elDiario.es a partir de los datos de las consejerías de Sanidad de 17 comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Además, prácticamente ningún municipio muestra señales de haber aplanado la curva. Los casos confirmados de coronavirus está subiendo 📈 en 2.306 municipios donde vive el 86% de la población. Por el contrario, solo están en descenso 📉 en 398 municipios donde vive el 6% de la población española y en fase de meseta (se mantienen más o menos igual que hace dos semanas) en 115, donde vive el 3%. El resto son municipios muy pequeños donde se registran muy pocos casos –menos de 5 cada dos semanas– o para los que no hay información disponible –que representan al 8% de la población española–.

El estallido de casos tiene su récord en Segovia y Antequera, donde la incidencia se ha multiplicado por más de diez (+1.022% y 1.144%, respectivamente) en apenas dos semanas. Un incremento veloz de los contagios que también se repite en otras ciudades y capitales de provincia como Cádiz (+718%), Ibiza (+715%), Valladolid (+605%), Salamanca (+558%) o Zamora (+569%).

En cualquier caso, los contagios están subiendo en todo el territorio español y prácticamente todas las grandes ciudades a excepción de Baleares y la isla de Tenerife, uno de los territorios que tomó medidas más restrictivas durante la Navidad: toque de queda a las 10 de la noche, limitación de reuniones a 4 personas y cierre del interior de bares y restaurantes.

El siguiente gráfico muestra el ranking de grandes municipios (más de 40.000 habitantes) según el número de casos confirmados en los últimos 14 días en relación a su población y también cómo ha variado la incidencia en las últimas dos semanas respecto a las dos anteriores.







Según los últimos datos disponibles, 30 millones de españoles viven en municipios con una incidencia superior a los 500 casos por cada 100.000 habitantes, el doble de la tasa que el Ministerio de Sanidad califica de riesgo "extremo". La cifra duplica a las 16 millones de personas que residían en municipios con esta incidencia hace apenas una semana. Si miramos por encima de este umbral, hasta 7 millones de españoles viven en municipios con incidencias por encima de los 1.000 casos: 1 de cada 100 residentes se contagió en las últimas dos semanas.

Entre ellas, capitales de provincia como Murcia, Valencia, Badajoz, Segovia, Palencia, Ciudad Real y Valladolid, donde los casos han subido a mucha velocidad en las últimas dos semanas.

El mapa que abre esta información muestra los datos de casos confirmados de COVID-19 totales, en 14 días y la tendencia de los contagios en cada municipio de las comunidades autónomas que han publicado sus datos de contagios en cada localidad: prácticamente todo el territorio a excepción de los municipios más pequeños de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Catalunya y Galicia, que no desglosan las cifras de los municipios con menos habitantes.

Los datos de cada municipio muestran la misma variable: el número de personas que han dado positivo en la prueba analítica de coronavirus y para las que se ha identificado su lugar de residencia. La mayoría de comunidades incluyen el dato de positivos por prueba PCR, test de antígeno y algunas también añaden los casos confirmados por test rápido de anticuerpos. Este medio, que lleva recopilando los datos por municipio desde finales de marzo, calcula la tendencia de casos en cada municipio comparando el número de casos confirmados en las últimas dos semanas con los contagios detectados en las dos semanas anteriores.

Hay que tener en cuenta que los datos de las comunidades no son siempre homogéneos entre sí por el tipo de pruebas que incluyen, las fechas en las que actualizan sus cifras o por cambios en la publicación de los datos en el mismo mes. Más detalles en la metodología. La fecha de actualización de cada comunidad depende de cada una de ellas: la mayoría mantienen sus cifras actualizadas semanalmente pero algunas se retrasan a la hora de refrescar sus cifras.

En total, las cifras recopiladas suman más de un millón de casos de coronavirus en los que se ha identificado el municipio de residencia de la persona contagiada. De las 17 autonomías analizadas, Madrid es la ciudad con más contagiados detectados en un solo municipio. Sin embargo, los municipios con mayor tasa de incidencia (casos por cada 100.000 habitantes) son localidades pequeñas en los que un brote puede afectar a una proporción mayor de la población.

Muchos municipios no aparecen al no existir datos disponibles y algunas comunidades no publican el total de casos confirmados desde el inicio de la epidemia. Hay que tener en cuenta que el número de casos está muy relacionado con la capacidad de detectarlos por parte de las autoridades sanitarias. Es decir, a más test o análisis realizados, más casos detectados. ¿Cuántos casos confirmados hay en cada municipio y cómo es la incidencia actual en tu localidad? Consúltalo en la siguiente tabla.







Varias comunidades se negaron en un principio a publicar datos por municipio para evitar la estigmatización social de los pequeños municipios con muchos contagiados. Es el caso del Gobierno autonómico de La Rioja, que en un principio no iba a publicar datos por localidades y ahora los publica para todos los municipios.

Baleares se negó en un primer momento a compartir sus datos aunque al final los ha publicado. Extremadura, bajo este mismo criterio, solo publicó en un principio 8 municipios más poblados de la región. Ahora publica las cifras hasta por entidades locales, aldeas y pedanías. Castilla y León solo está publicando sus cifras de los municipios con más de 1.000 habitantes y Castilla-La Mancha los que tienen más de 500 habitantes. No son los únicos casos, prácticamente la mitad de las regiones se negaron a publicar sus cifras argumentando que quería evitar la estigmatización de municipios concretos. Hoy, todas publican sus datos de casos de COVID-19 por municipio.

Galicia ha sido la última en publicar las cifras por municipio, que ha añadido a su portal de datos de COVID-19 casi 6 meses desde el inicio de la epidemia. La comunidad gallega no publica las cifras de los municipios que han registrado entre 1 y 9 casos en los últimos 14 días. Ahora todas las autonomías publican las cifras desglosadas por localidad en sus portales de transparencia, web de datos abiertos o páginas oficiales con la situación de COVID-19.

Precisamente, estos datos son esenciales para combatir una epidemia: permiten detectar focos de contagios y actuar en consecuencia, proporcionar más información a administraciones locales y a gobiernos autonómicos de las comunidades vecinas y facilitan el análisis del impacto de la epidemia.

Ese análisis permite comprobar en qué zonas hay más tasa de incidencia en función de variables como renta media, porcentaje de población mayor de 65 años o densidad de población. Precisamente, desde todas las administraciones se publican cientos de estadísticas desglosadas por municipio: población por edad, país de nacimiento, nacionalidad, renta media, datos de paro registrado, nivel de estudios o tasas de mortalidad.

Países como Alemania, Reino Unido o Estados Unidos publican sus datos de casos confirmados a nivel de distrito, autoridad local y condado, un nivel administrativo similar a municipio en España.