Última hora sobre el coronavirus y la actualidad política

09:02 h

Un total de 43 centros educativos de la Comunidad de Madrid no podrán abrir este miércoles por problemas estructurales tras el temporal de nieve que dejó la borrasca Filomena. Otros 21 centros, abrirán de forma parcial. Esto supone que el 1,6% de los 2.550 centros educativos de la región no podrán abrir sus puertas mañana por diversas incidencias, "aunque la mayoría de ellos sí lo harán en próximos días una vez una vez se solucionen los problemas", aseguran fuentes de la Consejería de Educación. El Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso no especifica por el momento cuáles son estos centros a tan solo unas horas de la apertura de los colegios.

Escribe Fátima Caballero.