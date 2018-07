Google deja a cientos de empresas entrar en Gmail y espiar correos personales

Cientos de empresas que desarrollan aplicaciones que operan sobre Gmail, el servicio de correo electrónico de Google, han podido penetrar en las cuentas de los usuarios y acceder a sus mensajes personales. Según ha informado este lunes The Wall Street Journal, la práctica de la multinacional estadounidense se ha sostenido durante años y es similar a la que permitió a Cambridge Analytica hacerse con datos personales de usuarios de Facebook y utilizarlos en su beneficio.

En este caso no se ha detectado un uso ilegítimo de la información a la que tuvieron acceso estas terceras empresas. Esos datos incluyen el contenido de los correos, direcciones de los destinatarios y la hora de envío. En algunas ocasiones el escaneo de las cuentas era un procedimiento mecánico, pero en otras fueron incluso los ingenieros de estas desarrolladoras los que tuvieron acceso directo a información personal.

Google no ha emitido ninguna reacción oficial a la información de The Wall Street Journal, pero según ha comunicado a este medio, este tipo de acceso especial se otorgó "con el permiso de los usuarios". Sobre el acceso de ingenieros humanos a las cuentas personales, ha explicado que solo ha ocurrido en "casos muy específicos en los que se solicita y damos consentimiento, o cuando lo necesitamos por motivos de seguridad, como investigar un error o abuso".

Estas empresas solicitaban accesos especiales a Google para mejorar la eficacia y usabilidad de sus aplicaciones. La multinacional asegura que no en todos los casos se concedía el acceso, pero no ha informado de cuantas solicitudes ha denegado. Según han explicado fuentes de la compañía al medio especializado en información tecnológica The Verge, para otorgar el permiso el personal de Google supervisaba que la "identidad" de la empresa y la app se corresponden.

No obstante, cabe destacar que hasta la entrada en vigor del nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos el pasado 25 de mayo, las empresas podían solicitar permisos muy genéricos a los usuarios incluso para acceso extensivo a información personal, como este.

Además, el acceso de terceros a información de grandes empresas no ha sido una práctica exclusiva de Google: recientemente Facebook reconoció que había hecho lo mismo con casi todos los fabricantes de dispositivos móviles, con el supuesto objetivo de que pudieran mejorar la adaptación de la aplicación de la red social a las características propias de cada aparato.

A pesar de que todas las empresas que ofrecen este tipo de servicios en España y Europa a raíz de la entrada en vigor del Reglamento han tenido que renovar las solicitudes y ser mucho más específicos en sus peticiones, todos los usuarios de Gmail pueden comprobar y revocar los permisos que han concedido en cada cuenta para evitar que terceros tengan acceso a su información personal.