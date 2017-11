El PSOE veta la comparecencia de la diputada de IU que ha visto las actas de Manuel García Caparrós

El PSOE ha vetado que comparezca en la comisión parlamentaria de Presidencia, Administración Local y Memoria Histórica la diputada por Málaga Eva García Sempere (IU), la única que ha podido consultar las actas de la comisión de investigación del crimen de Manuel García Caparrós, tras levantarse parcialmente el secreto hace poco más de un mes.

Era una propuesta de IU para poder arrojar más luz sobre el asesinato del sindicalista el 4 de diciembre de 1977 en Málaga durante las movilizaciones de los andaluces reclamando una autonomía de primera, hechos de los que están a punto de cumplirse 40 años sin que se haya esclarecido gran cosa y, de hecho, el Congreso de los Diputados se resiste a publicar las actas de la comisión de investigación que se creó tras el suceso. Sólo ha permitido que las vea, y con nombres tachados, la citada diputada, de ahí que IU propusiera su comparecencia para que el Parlamento de Andalucía tenga conocimiento de una forma más directa de lo que ha averiguado.

La decisión se ha adoptado este viernes en la mesa de la comisión parlamentaria, donde el PP se ha abstenido, mientras que el rechazo del PSOE ha provocado que no se valore esta petición. Los demás grupos no votan en la misma. No es la primera vez que el PSOE, que por otro lado ha exigido públicamente que las actas se hagan públicas "para todos", pone peros a la posibilidad de conocer más esta documentación. Ya lo hicieron sus dos representantes en la Mesa del Congreso, entre ellos la presidenta del PSOE de Andalucía Micaela Navarro cuando rechazaron la petición de Eva García Sempere, tal y como reveló eldiario.es/andalucia.

Esto entró en contradicción con que la propia presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, hubiera hecho suya la petición de IU, a la que también se sumó Podemos, para pedir que el Congreso de los Diputados liberara estos archivos. Lo reiteraba esta semana en el Debate del Estado de la Comunidad: la Junta de Andalucía ha pedido ya en dos ocasiones que el Congreso de los Diputados quite el candado a esas 650 páginas, tal y como prometió que haría a la líder de Podemos, Teresa Rodríguez.

Finalmente, la Mesa del Congreso reculó, pero con ese acceso parcial únicamente para la diputada que lo había pedido desde hacía meses, y por eso IU pretendía que pudiera contar lo que ha visto -en parte ya relatado a los medios de comunicación- y responder a los diputados. Por eso, la portavoz adjunta de IU en el Parlamento de Andalucía, Elena Cortés, ha lamentado el posicionamiento el PSOE este viernes.

"Frente a un trabajo bien hecho, nos encontramos por un sectarismo por parte del PSOE", ha criticado, apuntando directamente a Susana Díaz como presidenta del grupo. "Uno puede darse golpes de pecho en la tribuna para conseguir titulares o hacer un trabajo serio en pro de la verdad, justicia y reparación", ha continuado. De todas maneras, ha confesado que no le "sorprende" porque Micaela Navarro "impidió por dos veces" en la Mesa del Congreso que Eva García Sempere tuviera acceso a las actas, dado que no fue hasta el tercer intento que la diputada consiguió acceder a estos archivos, que desde entonces está estudiando.

En opinión de Elena Cortés, los argumentos "anómalos y ridículos" esgrimidos por el PSOE representan una manera de proceder que ya en otras ocasiones ha quedado reflejada "en una negativa similar a colectivos que atravesaban dificultades o que querían presentar iniciativas en el Parlamento de Andalucía".