Un concejal del PP de Mijas justifica el franquismo y exclama: "¡Que no te engañen!"

Captura de pantalla del comentario compartido por el concejal

El concejal del PP de Mijas José Manuel Muñoz compartió en su perfil de Facebook un meme de claro contenido franquista. La foto contiene varias frases que justifican el franquismo y acaba con un significativo "¡Que no te engañen!". El mensaje fue borrado pocas horas después y ahora Muñoz dice que se trató de un "error" por el que pide disculpas. Aunque añade: "No veo nada malo en ello, para nada. Pero ya pedí disculpas a quien haya podido ofender".

La foto compartida la encabezan el dictador y un águila de San Juan, y luego dice lo siguiente: "En sus tiempos (1970) los alcaldes no cobraban, y los diputados cobraban 10.000 pts (60 €) al mes. Según la Real Academia de la Historia, el Régimen de Franco NO FUE UNA DICTADURA sino un régimen de AUTORIDAD, y desde 1966 una DEMOCRACIA ORGÁNICA. La población reclusa en 1975 era de 8.440 y ahora es de más de 80.000. En 1975 éramos la 9ª potencia industrial, no se pagaba IRPF ni IVA, había un 2% de paro y una vivienda se pagaba en 10 años y sin hipoteca. ¡QUE NO TE ENGAÑEN!". El grupo Costa del Sol Sí Puede y el PSOE pidieron este viernes la dimisión de Muñoz por "apología del franquismo".

Captura de pantalla del comentario emitido por el concejal

En declaraciones a eldiario.es Andalucía, Muñoz explica que borró la publicación en "cuatro o cinco horas". "Me di cuenta, recapacité y lo borré. Pido disculpas". Asegura que no pensó que podía "acarrear este circo". Preguntado si es franquista, Muñoz dice que no. Que es español y de derechas. "Sobre todo español y andaluz. Pero franquista, franquista… no", comenta.

"Viví el tiempo de Franco [tiene 59 años], pero nada más. Ni me arrimo al franquismo ni a los republicanos, soy de derechas, del PP y nada más", señala. A continuación, añade que él vio "cosas de ese hombre", que hizo "cosas buenas". "También muchas malas. Las cosas como son".

José Manuel Muñoz dice que no va a dimitir. "No veo nada malo en esto. Para nada. Pedí mis disculpas a quien haya podido ofender. Para mí no he hecho nada malo. Lo borré por la sencilla razón de que se estaba armando revuelo", señala, al tiempo que alega que le gustaría que le "respetaran", "como yo respeto a todos los demás". Preguntado si su comentario tiene algo que ver con la situación política en Catalunya, el concejal de Mijas lo niega: "De corazón le digo que no".

El PP de Mijas, que lidera Ángel Nozal, cree que con la retirada del comentario y la petición de disculpas es suficiente. "Se dio cuenta al poco tiempo y se dio cuenta de que no era apropiada. No pensó bien las consecuencias. Consideramos que con esto ha obrado bien. Se cometen errores".

Las declaraciones de Muñoz se añaden a las que realizó el portavoz del PP en el ayuntamiento de Gibraleón, que escribió lo siguiente el pasado 22 de septiembre: "Llámenme como quieran, pero a estas alturas del conflicto quiero ver a la policía y la guardia civil dando hostias como panes". También retiró el comentario y fue desautorizado por el PP de Andalucía.