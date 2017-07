El Consejo Ciudadano de Podemos "no tiene competencia" para votar si se apoyan los presupuestos

El secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha, José García Molina, ha señalado que los Consejos Ciudadanos regionales de la formación morada no tienen entre sus competencias decidir si se apoyan o no los proyectos de ley de presupuestos. Así ha respondido ante la posibilidad de consultar a este órgano su postura ante una próxima votación de un nuevo proyecto de Ley de presupuestos regionales.

Molina también ha querido puntualizar que en el caso de que dichas cuentas se negocien, entonces la militancia sí que sería consultada. De este modo, ha explicado que Podemos Aragón con Pablo Echenique como secretario general decidió consultar en este sentido, pero que no se trata de una competencia que el órgano pueda tomar. "Es una línea que se puede explorar, pero ningún documento dice nada en cuanto a consultas obligatorias", ha apuntado.

García Molina ha enfatizado además que en Aragón se pudo tomar esta decisión ya que "los presupuestos fueron negociados", algo que en su opinión no está ocurriendo en esta nueva tramitación en Castilla-La Mancha. "Las cosas son distintas. Si aquí hubiera acuerdo, nosotros consultaríamos a la militancia", ha afirmado.

Críticas de David Llorente

El otro diputado de Podemos, David Llorente, había afeado ya la posibilidad planteada por García Molina de presentar una enmienda a la totalidad a las cuentas regionales. El diputado por Guadalajara criticó que esto no se hubiese consultado ni al Grupo Parlamentario ni al Consejo Ciudadano Autonómico.

"No ha consultado ni con el Grupo Parlamentario ni con el Consejo Ciudadano Político Autonómico, que ha sido elegido por la militancia, que ha pedido una reunión para tratar el tema de los presupuestos", afirmaba Llorente en una tertulia de radio, e insistió que es precisamente el Consejo el órgano donde se deben tomar estas decisiones. "Me atendré a lo que se decida en él", agregó. Por otro lado, señalaba que Podemos no tenía por qué renunciar a presentar enmiendas parciales que mejoren las cuentas. "Esperamos que el PSOE se tome realmente en serio las enmiendas y quiera negociar para llegar a acuerdos", señaló.