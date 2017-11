Habrá primarias socialistas en Guadalajara que disputarán Pablo Bellido y Ana Fabián

La alcaldesa de Tierzo (Guadalajara) Ana Fabián Martínez La alcaldesa de Tierzo, Ana Fabián, ha presentado un total de 343 avales de la militancia socialista de la provincia de Guadalajara --sólo 297 válidos-- superando por 50 el número necesario para disputar con el actual secretario general, Pablo Bellido, el liderazgo del partido.

Pablo Bellido ha presentado 682 avales (667 válidos) para obtener la condición de candidato a la secretaría general del PSOE en Guadalajara, un 35% más del mínimo necesario contemplado en el Reglamento vigente, aprobado por Ferraz. Para el representante de su candidatura, Rubén García, esta cifra demuestra “el afecto y la aprobación que más del 55 por ciento de la militancia muestra públicamente hacia Pablo y su gestión al frente del PSOE en los últimos cinco años ”.

García ha señalado que desde la candidatura a la que representa “se siguen escrupulosamente los pasos establecidos para concurrir a estas primarias, hablando con la militancia y haciendo propuestas para lograr reunir los avales exigidos”. Por otro lado, el representante de la candidatura de Pablo Bellido ha lamentado “las presiones y descalificaciones que algunos militantes han asegurado haber recibido por parte de personas vinculadas a la otra candidatura”. “Este equipo seguirá visitando agrupaciones, dialogando con la militancia, acordando medidas junto a ella y espera poder confrontar los programas en un debate entre candidatos”, ha zanjado.

En los últimos días, Pablo Bellido ha explicado cuáles serán sus líneas maestras para formar una nueva ejecutiva “con la que hacer frente a los nuevos retos que la sociedad plantea”. En ese sentido ha anunciado una vicesecretaría para la igualdad vinculada siempre a la formación, medidas contra el despoblamiento y a favor de un mayor grado de diversificación de la economía rural, además de una secretaría de apoyo permanente a los portavoces de la oposición.

El precandidato ha insistido además “en dar un paso más en participación creando algo parecido al de derecho de petición para la militancia, incrementando el número de afiliados y organizando más actividades en las agrupaciones, entre otras, las de la rendición de cuentas de todos los cargos públicos”.

En las próximas horas el Comité Organizador validará la recogida de avales para proclamar oficialmente a los candidatos en este proceso de primarias. El próximo miércoles 22 de noviembre arrancará la campaña electoral, que finalizará con la votación del 2 de diciembre.

Ana Fabián consiguió superar el 20% de avales necesarios

“Quiero dar las gracias a todos los hombres y mujeres socialistas que han avalado nuestro proyecto”, ha manifestado, por su parte, Ana Fabián a las puertas de la sede del PSOE en Guadalajara. “La actual dirección no puede desoír la voz de la militancia que está en pie pidiendo un cambio en el partido con su aval”, ha indicado la precandidata a la Secretaría General del PSOE en Guadalajara.

“Somos muchas y muchos los que consideramos que nuestro partido debe afrontar un profundo cambio y estamos convencidos de que las personas que recogieron la unidad y, partiendo del consenso, en los últimos años han generado división y enfrentamiento ahora no están capacitadas para unir el partido e implementar la armonía y el entendimiento que necesitamos”, indicó Ana Fabián.

La alcaldesa de Tierzo ha manifestado el importante tiempo político que ahora vive el partido. “El PSOE de Guadalajara y de Castilla-La Mancha tiene que llegar fuerte y unido a las elecciones de 2019”, ha indicado la precandidata, subrayando su “lealtad a nuestro secretario regional, Emiliano García-Page, con el que seguiremos defendiendo, tal como hicimos durante la Legislatura pasada y yo llevo haciendo desde hace 20 años, los servicios públicos de calidad, la igualdad de oportunidades para los que viven en los ámbitos urbano y rural, nuestro agua o el desarrollo del Corredor del Henares”.

Para Ana Fabián, el PSOE está dando un ejemplo de democracia interna, “consideramos que las Primarias nos fortalecen como organización política del siglo XXI, no admitimos lecciones de participación o transparencia de los nuevos partidos, porque el PSOE está aquí trabajando por el consenso y realizando propuestas de futuro”.

La precandidatura de Ana Fabián defiende un proyecto socialista con el que trasladar las resoluciones del 39 Congreso Federal del PSOE en Guadalajara. "Nos parece importante que los diputados provinciales sean elegidos por la militancia de su Partido Judicial. Y que desde el partido se ofrezca servicio de asesoramiento jurídico y formativo para los cargos electos, del Gobierno y de la oposición, fundamental para la gente que pertenecemos a los municipios pequeños”, añadió.

Además, Ana Fabián sostiene que “resulta inconcebible que agrupaciones como Azuqueca de Henares lleven más de dos años en gestora, cuando se ha aprobado que deben tener un plazo máximo de vigencia de 90 días”. La Agrupación Local de Guadalajara lleva más de un año con una gestora. Y también otros municipios importantes como Torrejón del Rey, recordaba.

En Toledo, Mª Ángeles Calvo no consigue los avales suficientes

El actual secretario provincial del PSOE en Toledo, Álvaro Gutiérrez --con un total de 2.209 avales-- repetirá previsiblemente en el cargo, ya que la otra precandidata a la Secretaría socialista, María Ángeles Calvo Cirujano, no ha obtenido los 666 avales suficientes para oficializar su candidatura, al presentar 458 avales, y no poder llegar así al proceso de primarias.

Esther Padilla valoraba el “apoyo masivo" a Gutiérrez como "un reconocimiento del trabajo compartido hecho por todas y todos los compañeros de la provincia de Toledo en los últimos cinco años”. Padilla aseguraba que “son muchos y muchas las compañeras de esta provincia que han trabajado en este periodo para que el Partido Socialista se mantuviera en pie en los momentos más difíciles, haciendo oposición en el periodo del mandato en el que estuvimos en la oposición".

Esther Padilla presentaba los avales de Álvaro Gutiérrez, único candidato en Toledo

Mientras, Mª Ángeles Calvo ha criticado que el porcentaje de avales establecido para poder participar en el proceso de primarias --666 avales, el 20 por ciento del censo-- es un porcentaje "excesivo" que "no facilita la participación activa de la militancia", sobre todo si se tiene en cuenta, ha proseguido, que en el 39 Congreso del PSOE se estableció que tan sólo se requiere entre el tres y el cinco por ciento.

"Si se hubiera establecido el 10 por ciento como en los congresos regionales, hubiéramos entrado en campaña electoral y llegado a las urnas, que nos gustan", ha defendido Calvo Cirujano, que ha dicho sentirse "como un mosquito frente a un elefante".

"Pero los mosquitos tienen su función en la vida", ha dicho la hasta ahora precandidata que, preguntada sobre sí ha picado, ha respondido "458", en alusión al número de avales recogidos (13%). Calvo Cirujano ha expresado toda su "lealtad" y la de la plataforma al secretario provincial, para trabajar por la "cohesión, por la unión del partido y afrontar con generosidad el futuro de los retos que tiene", al tiempo que ha pedido "generosidad" al que repetirá como líder de los socialistas toledanos.

Una generosidad, ha precisado, que no ha de traducirse en "personas", porque no ha llegado hasta aquí por "sillones" si no por ideas. "Antes de hablar de personas hay que hablar de políticas, qué queremos para que el partido sea fuerte y ganador".

Ha finalizado mandando un "abrazo solidario y apoyo incondicional a los compañeros de Albacete, Santiago Cabañero, y de Guadalajara, Ana Fabián, que continúan en este proceso de primarias". Aunque en el caso de Albacete, el plazo de presentación de avales permanece abierto hasta el domingo.

El censo de militantes en este proceso de primarias era de 3.330 entre el PSOE y Juventudes Socialistas y los 2.209 avales presentados por el precandidato Álvaro Gutiérrez superan ampliamente el 20% de avales establecido por la Disposición Transitoria del 39 Congreso Federal.

En Ciudad Real, el único candidato dobla los avales necesarios