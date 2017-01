Nomdedéu califica 2016 como el "punto de inflexión" en la creación de empleo

El secretario autonómico de Empleo de la Generalitat Valenciana, Enric Nomdedéu, ha valorado los datos de paro registrado en diciembre que, según él, han confirmado que 2016 ha supuesto el "punto de inflexión en la creación de empleo en la Comunitat Valenciana".

Nomdedéu ha calificado los datos de "positivos", ya que se ha constatado la consolidación de un crecimiento sostenido que ha provocado la reactivación del mercado de trabajo. Así, tal y como ha subrayado, en términos interanuales se ha producido una reducción del desempleo del -9,31 lo que implica que hoy hay 43.027 personas paradas menos que hace un año.

"Se trata del primer ejercicio en el que podemos analizar el impacto de las políticas en materia de empleo del actual Consell y lo cierto es que los datos son muy esperanzadores y refrendan que estamos en el camino correcto", ha señalado el secretario autonómico, que ha hecho hincapié en el que el desempleo ha bajado en términos interanuales en todas las comarcas, con horquillas de reducción de entre 16,70% y el 5,32%.

De la misma manera, ha destacado la reducción del paro entre los menores de 25 años en términos mensuales e interanuales (-12,42%) y ha recordado la apuesta decidida del Consell por apoyar a este colectivo, con iniciativas como AvalemJoves.

"No obstante -ha continuado- no podremos estar satisfechos mientras haya un solo valenciano que no pueda encontrar un puesto de trabajo. Ese es nuestro compromiso".

Así, ha reconocido que "todavía queda mucho por hacer para lograr la plena incorporación de la mujer en el mercado laboral en igualdad de condiciones ya que las diferencias en la reducción de empleo siguen siendo importantes (-12,28% frente a -6,94% anual).

Baja en todos los sectores

En cuanto a los sectores, el secretario autonómico ha recalcado que, en términos interanuales, baja en todos los sectores y, en línea con las prioridades del Consell y, avanza la recuperación de ocupación en los sectores productivos de la industria donde el paro se ha reducido un 10,88% en términos interanuales.

El responsable de Empleo ha destacado el hecho de que el mayor descenso se ha registrado entre los parados sin ocupación anterior, lo que implica que "tenemos a 915 valencianos y valencianas (-3,34%) que se han incorporado, aunque sea de forma temporal, al mercado de trabajo. En términos interanuales esta cifra aumenta hasta 2.654 personas (-9,11%) sin ocupación anterior que han encontrado trabajo este año", ha manifestado.

Por otra parte, ha valorado los datos de afiliación a la seguridad social que, en diciembre, alcanzan la cifra de 1.767.361 afiliaciones, con 5.550 afiliados más que el mes anterior. En términos interanuales, la afiliación ha aumentado en la Comunitat en un 3,59% (61.190 afiliados más), casi medio punto por encima del registro nacional.