Reyes Martí, primera dona pirotècnica que dispararà la Nit del Foc, la mascletà de Sant Josep i la cremà municipal

El regidor de Cultura Festiva de l'Ajuntament de València i president de la Junta Central Fallera (JCF), Pere Fuset, ha anunciat un dels noms més esperats del cicle de focs de les Falles 2018.

Es tracta de l'empresa pirotècnica que dispararà tant la Nit del Foc com la mascletà del dia gran de la festa, el 19 de març, i la cremà de les dues falles municipals que es plantaran en la Plaça de l’Ajuntament.

Així, Fuset ha avançat que "enguany la responsable dels trets fallers més importants per als amants de la pólvora serà Reyes Martí, que per mèrits propis es convertirà així en la primera dona pirotècnica que dispare la Nit del Foc i la cremà de les falles oficials de València".

D'aquesta manera, l'empresa Pirotècnia Martí, de Borriana, "veu recompensada una gran trajectòria ascendent en la catedral de la pólvora, que ja li va valdre l'any passat la seua entrada amb la seua primera mascletà en la setmana fallera i el seu primer castell".

Així, ha recordat que la pirotècnica "en 2017 ja va disparar una gran mascletà fallera el dia 18 de març deixant a altres dones pirotècniques, pel seu simbolisme, el 8 de març, Dia Internacional de la Dona".

Fuset ha afirmat que creu que el gran públic de l'art pirotècnic valencià estava desitjant que es donara l'oportunitat a Reyes Martí i el seu equip de disparar la seua mascletà en la setmana fallera i estrenar-se amb un castell i considera que la seua elecció ara per a les grans cites del 2018, que es mantenen en pack, "és coherent amb els resultats, esforços i capacitat tècnica demostrada per a assumir el repte en unes dates tan complexes per al sector pirotècnic".

El nom de Reyes Martí per a la nit del 18 de març i la jornada del 19 és un avanç d'un calendari pirotècnic que es presentarà oficialment dijous que ve, 8 de febrer, en la Gala de la Pirotècnia presidida per les falleres majors de València.

El calendari, no obstant això, es va iniciar el cap de setmana passat, després de les exaltacions en el Palau de la Música, amb el llançament el divendres de Focs de Jardí, per Caballer Fireworks, i el dissabte, amb uns focs més tradicionals a l'estil dels castells de pals o "a l'antiga", per part de l'empresa Nadal-Martí.

La pròxima cita amb la pólvora tindrà lloc aquest divendres, 2 de febrer, després de la inauguració oficial de l'Exposició del Ninot, al voltant de les 21 hores, amb un espectacle digital en el llac del Museu de les Ciències, a càrrec de l'empresa Pirotècnia Global Foc – Caballer FX, també liderada per una dona, que podrà ser contemplat des de l'Umbracle.