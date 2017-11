Els hospitals privatitzats obrin una guerra judicial contra el Govern valencià per a parar el rescat

Al setembre de l'any passat, el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, va anunciar formalment en el debate de política general que el departament sanitari de la Ribera, amb l'hospital d'Alzira com a referència, tornaria a integrar-se en el sistema públic de la sanitat valenciana a partir de l'1 d'abril del 2018, moment en què acaba la concessió adjudicada a Ribera Salud, empresa que el gestiona.

A partir d'aquell moment, la maquinària de la companyia es va posar a funcionar per a torpedejar judicialment qualsevol decisió presa per la Conselleria de Sanitat, tinguera a veure o no amb la reversió, en un intent, segons dedueixen fonts del departament que dirigeix Carmen Montón, d'obstaculitzar el funcionament de l'administració, potser per a guanyar temps de cara a la reversió.

El cas és que pràcticament des d'aquell moment fins ara, entre Ribera Salud i les seues empreses filials han posat 48 recursos contenciosos administratius contra diferents decisions adoptades per la conselleria.



Segons les mateixes fonts, el ritme dels recursos augmenta a partir d'enguany. I és que el passat mes de març Sanitat va notificar oficialment per escrit que no faria efectiva la pròrroga de la concessió i que, per tant, a l'abril del 2018 l'hospital d'Alzira tornaria a ser gestionat per la Generalitat.

En concret, dels 48 recursos, 12 estan interposats l'any 2016 i la resta són del present exercici. Només dos tenen a veure amb el rescat, un que fa referència a les normes de reversió i un altre que es refereix la no pròrroga de la concessió.

A més, del total, 20 han sigut posats des del departament de la Ribera, 14 des del d'Elx-Crevillent i altres 14 des del de Torrevella, tots ells controlats per Ribera Salud. Curiosament, del departament de Dénia, en mans de l'asseguradora DKV i on Ribera Salud només té un 35% de les accions, no ha arribat a Sanitat cap recurs.

Així, excepte els dos recursos relatius a la reversió, la resta té a veure amb motius tan diversos com la canalització oncològica de l'IVO, instruccions internes de la conselleria sobre xarxes assistencials, resolucions sobre acords de gestió, diverses reclamacions econòmiques o sobre designació d'unitats d'oncologia mèdica. Alguns, com els relacions amb l'IVO, es repeteixen tres vegades, un per cada departament.

Malgrat tot, la decisió de la conselleria d'assumir el control de l'hospital d'Alzira i tot el departament de la Ribera no té marxa arrere.

Actualment, s'està treballant en tot el procés d'encaix dels quasi 2.000 treballadors que passaran de la plantilla de Ribera Salud a formar part del sistema públic.

Com va informar eldiario.es, finalment passaran a tenir la consideració de "personal laboral a extingir" en lloc de "indefinits no fixos", com s'havia previst inicialment. En tots els casos els treballadors mantindrien les seues condicions laborals

A més, de cara a l'any que ve la Conselleria de Sanitat ja ha previst una partida pressupostària de 5,7 milions d'euros d'inversió per a millores urgents i nou equipament.

Per la seua banda, Ribera Salud segueix pressionant públicament i aquest dijous va presentar un Pla Estratègic per al període 2018-2028 amb una inversió de 72,3 milions d'euros per al departament de salut de la Ribera, malgrat que deixarà de gestionar-ho d'aquí a una mica més de quatre mesos i mig.