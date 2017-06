De Guindos dice que el techo de gasto de 2018 "no va a ser tan restrictivo"

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha asegurado que el techo de gasto no financiero del Estado para 2018 "no va a ser tan restrictivo" como el de ejercicios anteriores, lo que considera que facilitará la negociación con los grupos políticos para sacarlo adelante.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, De Guindos ha explicado que la situación económica es ahora más "holgada" y ha recordado que España crecerá este año por encima del 2,7 % que aparece en el último cuadro macroeconómico del Gobierno, que se va a revisar al alza.

A su juicio, esa holgura dará como resultado un escenario "más favorable" a la negociación, en la que no descarta que estén los socialistas.

"Yo no lo daría por cerrado, no diría que es una puerta que no se puede abrir con el PSOE", ha afirmado De Guindos, que ha recordado que este grupo dio su voto favorable al techo de gasto de 2017 y ha resaltado la importancia que tiene para las comunidades autónomas.