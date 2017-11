Urkullu a los jóvenes: "El fin no justifica los medios"

Los jóvenes han sido los protagonistas del acto convocado en su sede de Bilbao por el Instituto de la Memoria (Gogora) con motivo d el Día de la Memoria. 21 jóvenes que escucharon a las víctimas durante su visita a centros escolares han pedido dejar de lado el "miedo a hablar" de un asunto, la violencia, que ha sido "tabú" en Euskadi y que en cierta medida lo sigue siendo aún ahora. "Si no se habla, no sabremos nada ni aprenderemos nada para no repetirlo. Hay que contarlo todo", entienden los jóvenes.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha presidido el acto junto con otras autoridades como la directora de Gogora, Aintzane Ezenarro, o el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra. Urkullu ha pedido "memoria crítica para recordar y reconocer a las víctimas" con el fin de que la violencia "no se repita nunca más". "En el futuro, nunca más, una causa política o razón partidaria, ni ninguna otra convicción o certeza, deben situarse, como si fueran un valor absoluto, por encima del valor de los derechos humanos, la persona y la vida", ha dicho Urkullu recordando el espíritu del denominado 'suelo ético' que en su día aprobó el Parlamento con un amplio consenso.

"Ni el fin justifica los medios, ni existe un objetivo superior a la dignidad, la persona, la vida y los derechos humanos", ha continuado el presidente vasco, que ha hecho especial hincapié en trasladar este mensaje "a la generación joven".