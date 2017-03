Juicio a cuatro guardias civiles por torturas: "Si no colaboras te voy a violar"

La exdirigente de Ekin Sandra Barrenetxea ha reconocido, en el juicio que se sigue en la Audiencia de Bizkaia, a tres de los cuatro agentes a los que acusa de haberle sometido a torturas, agresión sexual y lesiones durante los cuatro días que permaneció incomunicada, tras ser detenida en septiembre de 2010, junto a otras ocho personas acusadas de pertenecer a ETA.

La sección sexta de la Audiencia Provincial de Bizkaia ha acogido este miércoles la segunda sesión del juicio contra cuatro guardias civiles acusados de torturar a Sandra Barrenetxea, quien en su declaración ha asegurado que cuando ingresó en la cárcel fue "una liberación" porque estaba "segura" de que en prisión "nadie" le iba a "sacar de la cama" para "hacerme lo que me habían hecho", en referencia a "los golpes, malos tratos, la bolsa en la cabeza hasta la asfixia, en algunos casos, insultos y amenazas de violación" que, según se ha ratificado, sufrió durante los cuatro días de incomunicación en la Dirección General de la Guardia Civil.

Preguntada por su abogada, Jone Goirizelaia, Barrenetxea ha reconocido a tres de los cuatro guardias civiles a los que acusa de las torturas. Según ha asegurado, uno de ellos fue el que la puso "encima de una mesa durante un interrogatorio" y "amenazó" con violarla. "Me dijo, de aquí no sales, y si no colaboras te voy a violar", ha recordado.

Barrenetxea ha reconocido a otro de los guardias civiles presentes en la vista, que, según ha explicado, la custodió en el traslado de Bilbao a la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid, viaje en el que, según ha denunciado, "me golpearon, me pusieron la bolsa, me desnudaron y tocaron, me insultaron, y los golpes fueron constantes".

La exdirigente de Ekin ha identificado a un tercer agente, al que ha situado en los interrogatorios a los que fue sometida en dependencias de la guardia civil, en los que, según ha relatado, "los insultos, golpes, y las amenazas de violación eran constantes".