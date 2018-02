Bonino: Si gobierna la derecha o el M5S en Italia será un peligro para Europa

La excomisaria europea y una de las políticas más emblemáticas de Italia Emma Bonino vuelve a la escena electoral ante los comicios generales del 4 de marzo con la coalición +Europa y el objetivo de alejar "el peligro" que suponen para la UE el bloque de derechas y el Movimiento Cinco Estrellas.

En una entrevista a Efe, Bonino, líder del Partido Radical, confiesa su temor por la llegada a Europa de partidos como la Liga Norte, aliados en una coalición de centroderecha con Forza Italia, de Silvio Berlusconi, y del Movimiento Cinco Estrellas (M5S).

Mientras Silvio Berlusconi defiende ante la Unión Europea (UE) a su socio de la Liga Norte, Matteo Salvini y asegura que la amenaza es el M5S, Bonino lo tiene claro: "ambos" son el peligro.

"Si acaban gobernando ellos (Liga Norte y M5S), sí que son un peligro porque lo que dicen que quieren hacer yo encuentro que es totalmente contrario al desarrollo democrático y humano de un gran continente como Europa", explica.

A punto de cumplir 70 años y tras haber superado un cáncer que la mantuvo alejada de la política un largo tiempo, Bonino presenta su movimiento en coalición con el Partido Demócrata (PD) de Matteo Renzi para, entre otras cosas, defender a la UE dentro de una campaña electoral donde prácticamente el tema ha desaparecido.

Por ello, asegura que su discutida decisión de aliarse con Renzi responde a la necesidad de evitar con todo su empeño que "no gane este bloque soberanista, antieuropeo y xenófobo representado por Berlusconi, Salvini y Meloni (Giorgia, líder del ultraderechista Hermanos de Italia)".

Sobre el Movimiento Cinco Estrellas, lo considera "un objeto misterioso" porque cambia de parecer sobre la UE continuamente y le acusa de "no tener vocación ni cultura institucional".

La comisaria europea de Consumo y Pesca entre 1994 y 1999 confiesa a Efe que le gustaría volver a Europa: "Si, sobre esto no tengo dudas".

Y que "aún hay tiempo" para que pueda llegar a ser uno de los altos cargos institucionales. después de que fuera uno de los nombres que sonó para la presidencia de la República.

Según Bonino, el problema en Europa ha sido que en 2011 con la crisis económica se descubrió que "no teníamos una banca, un Tesoro, no teníamos un ministro del Tesoro. Llegó la tormenta y descubrimos que no teníamos el paraguas y se encontraron soluciones nacionales y un poco improvisadas".

Su receta para la UE es la de "una Europa federal y federalista. Con una estructura de gobierno que se ocupe de la moneda única con más transparencia y democracia y unos recursos que permitan hacer políticas sociales, de inversión y de innovación para los jóvenes".

Mucha de la culpa es que ya no existen "partidos paneuropeos", asegura la que durante unos meses fue ministra de Exteriores con el gobierno de Enrico Letta en 2013 y que abandonó el cargo con la llegada de Renzi.

"Incluso a veces es peor que esto, pues en algunos países, como en el mío, desde hace tiempo se usa a Europa como chivo expiratorio de todos los males. Lo que es falso", señala.

Por ello, uno de los puntos en común con Renzi, de quien reconoce que no conoce mucho ni tiene contacto, es la defensa de Europa.

"Si hay algo mal, la madrastra es Europa y, a fuerza de decirlo, se olvida todo lo que había de bueno en el plan económico, la posibilidad de viajar, el Erasmus, la ausencia de rooming (recargos por itinerancia en la telefonía), los vuelos low cost...", defiende.

Asegura que desde que comenzó en política con 27 años nunca ha vivido una campaña electoral con "tantas promesas fantasiosas" como la que se está produciendo actualmente.

También advierte de que, aunque Italia "no es racista", siente que "se está montando un ambiente antiextranjero" que le preocupa.

Y defiende que no existe un problema de inmigración, que está centrando la campaña electoral, y que bastaría una "buena gestión de los indocumentados".

Por el momento, Bonino no quiere hacer planes de futuro, prefiere no comentar lo que ocurrirá en marzo y solo espera poder superar el 3 % que garantizaría a su +Europa unos 12-15 escaños y llevar de nuevo sus batallas al Parlamento italiano.

Por Cristina Cabrejas